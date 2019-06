¡Q

ué grandeza adquiere la tauromaquia cuando el encuentro sacrificial es genuino! La tarde del jueves pasado en Las Ventas, la encastada y exigente corrida de Adolfo Martín y la entrega dramática de Manuel Escribano, Román y Andrés Roca Rey, protagonizaron esa ceremonia intemporal dispuesta a rendir culto, al precio que sea, a la deidad táurica en todo su poder y con todas sus implicaciones. Se gozó, se sufrió y nadie osó divertirse. ¡Ah que los figurines y sus toros de la ilusión!

Amiguismo, influyentismo y otros ismos, tan añejos como nefastos, siguen cobrando caro las imposiciones antojadizas y las ayudas improvisadas. Con motivo de la presentación del novillero franco-mexicano André Lagravere El Galo (Mérida, Yucatán, 1999) en la monumental de Las Ventas en el decimocuarto festejo de la Feria de San Isidro, el portal AlToroMéxico.com publicó el lunes 27: “Una digna actuación firmó André Lagravere El Galo hoy en Madrid, donde estuvo esforzado delante del lote de La Quinta, a lo largo de un festejo con diversos pasajes de entrega a cargo de la terna”...

La opinión anterior contrasta con la del crítico español José Ramón Márquez –a prudente distancia del publirrelacionismo untuoso que también allá adopta la crítica al servicio del sistema taurino– en su nota aparecida el miércoles 29 en el portal Salmonetes ya no nos quedan: “Lo de El Galo es inclasificable y alguien debería explicar qué hace un muchacho tan verde en Las Ventas. Su primero era Marsellés, un novillo cuajado que ataca con todo al capote, vibrante embestida... El toro corre al cite de la muleta desde la distancia y ahí se encuentra con Galo que no templa, corre, sigue sin templar, vuelta a la carrerita, luego un enganchón, luego otro, se pasa la muleta a la izquierda, el toro se lo come literalmente, vuelve a la derecha, carrerita, enganchón y, por fin, estocada tendida y caída soltando la muleta y estocada desprendida soltando la muleta.