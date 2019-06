Eduardo recuerda que se sintió agraviado, pero no intentó defenderse, podía resultar contraproducente. Después, a solas, ejerció su venganza caricaturizando brutalmente al maestro Lázaro como si fuera el culpable de todos sus problemas. En aquellos momentos no imaginó que las clases de regularización iban a convertirse en una de las más bellas experiencias de su infancia. Algo o mucho de ella había quedado en aquel lugar que aún recordaba punto por punto.

–Sí, por eso, y porque no quiero que pierdas el año y porque así le harás compañía al profesor. Matilde, su ayudante de toda la vida, tuvo que irse al pueblo porque a su hermana le detectaron una enfermedad grave. Cuando vino a despedirse también dijo que se iba muy preocupada porque su patrón iba a quedarse solo. Entonces se me ocurrió que tu podrías tomar clases de regularización, que buena falta te hacen, y de paso, acompañarlo.

Después de ordenarle que no volviera a referirse al maestro de una forma tan grosera, le dio una respuesta que no dejaba lugar a dudas:

duardo busca en el periódico la lista de números premiados. De casualidad encuentra la fotografía donde aparecen una niña y una mujer. De espaldas a la cámara no puede mirarse su cara, pero se adivina su entusiasmo en los ojos y en la sonrisa de la niña sentada frente a ella. Ese detalle aviva su interés por los personajes y lee el pie de foto: Alma, voluntaria de once años, conversa con una anciana nonagenaria que no tiene familia.

En el intento de rehacer su vida, Lázaro regresó a la primaria donde daba clases y era muy apreciado. Allí permaneció muchos años hasta que al fin se jubiló, pero sin abandonar lo que tanto amaba: la docencia. Sobre la puerta de su vivienda apareció el letrero: Se dan clases de regularización.

Lejos de la escuela y de los profesores que habían sido sus amigos, sin darse cuenta y tal vez sin proponérselo, el maestro Lázaro fue aislándose de su comunidad hasta que al fin sólo hablaba con Matilde y los escasos alumnos que iban a verlo, sobre todo antes de los exámenes o cuando se encontraban en una situación irregular, como la de Eduardo.

III

La fotografía que ahora lo tiene atrapado ilustra un artículo sobre la soledad que padecen los viejos y los condena al aislamiento y al silencio. Precisamente eso –el silencio en la vivienda– fue lo que impresionó a Eduardo la primera tarde que acudió a tomar clases con el maestro Lázaro. Vestido con absoluta formalidad, él mismo abrió la puerta de la casa: limpia, muy ordenada, con buena luz y, sin embargo, tenía algo muy triste, de abandono.

El maestro Lázaro le informó que trabajarían en la mesa del comedor y le ofreció una silla. Él eligió otra. Durante unos minutos se limitaron a mirarse en silencio, hasta que al fin el profesor le pidió que le mostrara sus libros y cuadernos. Mientras Eduardo cumplía la orden escuchó la pregunta que menos esperaba: ¿Vienes porque te obligan? , a lo que él dio una respuesta inesperada: dijo la verdad, que estaba allí a la fuerza; también habló de la expulsión y de la falta que la había causado.

El maestro Lázaro hizo un gesto de extrañeza y sacó sus conclusiones: Un mes sin clases por un cigarro; se me hace mucho. Aunque no sé... En mis tiempos de estudiante me habrían obligado a escribir mil veces: No debo fumar en la escuela. En fin, ¿qué clases te tocaban hoy? Es importante que nos apeguemos al programa.

Al principio las clases mantenían el ritmo propio de las aulas, pero después, a partir de cualquier cosa –un dato, una duda, una lectura compartida– surgieron las conversaciones que giraban en torno a experiencias personales ocurridas en dos épocas distintas. El maestro, a través de las reflexiones y comentarios de su alumno, abandonaba algo de su aislamiento y hacía suyo un poco más del presente. Por su parte, Eduardo, al oír los recuerdos y las anécdotas de su profesor, retrocedía a un pasado que sin ser remoto le resultaba lejanísimo.

Aquellas tardes, gracias a un intercambio de vivencias espontáneo y desordenado –piensa Eduardo–, él y su maestro experimentaban la rara sensación de ser viajeros en el tiempo.