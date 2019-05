Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 31 de mayo de 2019, p. a14

Raúl Gutiérrez, técnico campeón del mundo con la selección mexicana Sub 17 en 2011, consideró que los malos resultados del Tri en el Mundial Sub 20 se debieron principalmente a las decisiones del entrenador Diego Ramírez y a la falta de planeación para disputar dicho torneo.

“Creo que fueron muchos factores, tiene que ver el técnico, los jugadores, pero sin duda, la responsabilidad de lo que sucede en un equipo siempre va a recaer en las decisiones del entrenador, pues en ocasiones pone a elementos en posiciones donde no rinden lo que deben, o alinea a quienes no están al ciento por ciento y deja afuera a los que sí lo están.

“Esos preceptos que tiene el técnico para jugar, para plantarse en una cancha, cómo apretar, buscar el desarrollo de los jugadores, es algo que esta selección en particular no tuvo y ahí sí tiene que ver con el entrenador directamente más que con el proyecto.

Me parece que se dejaron de hacer ciertas cosas, que van desde lo administrativo hasta la parte estructural, del equipo, de escoger a los jugadores, la suma de estos detalles es la que te lleva al éxito o al fracaso, como fue en este caso , señaló.

Asimismo, el Potro opinó que para este representativo tricolor se debió haber hecho un plan b , toda vez que se tenía conocimiento de que las dos figuras del equipo, Diego Lainez y José Juan Macías, no estarían en los partidos de preparación y se integrarían más tarde.

Es bien sabido que a partir de esta categoría no te prestan a los jugadores, es un proceso que siempre ocurre de la misma manera, entonces, aquí lo único que queda para el entrenador es prever esos escenarios y trabajar con todos los jóvenes de la categoría para armar un buen equipo, pues al final, el trabajo de toda la selección es el que fortalece y multiplica esas individualidades , sostuvo.

Estimó que el éxito que se tiene en categorías menores, como la Sub 17, con la que se ha conseguido el título del mundo en dos ocasiones (Perú 2005 y México 2011) y la cual cuenta con ocho campeonatos de la Concacaf, no continúa en la Sub 20, la Sub 23 ni en la mayor debido a que no se hace un correcto seguimiento de los jugadores.