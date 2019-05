–¿Fue un gran cambio para ti cuando te dieron a conocer que ganaste la beca Jenkins-Del Toro?

–Siempre me ha gustado estudiar, me inscribo en todos los talleres que puedo, cuando me dijeron que gané la beca estaba en un taller de economía social en Puebla. También he tomado talleres de gestión cultural, teatro, danza y todo lo que se pueda.

–¿Y ya sabes qué escuela vas a elegir para estudiar?

-Mi primera opción es Cuba, muchos de mis maestros y grandes cineastas estudiaron en Cuba; mi segunda opción es España.

–¿Conoces la lucha del Cecop?

–Admiro su lucha por la tierra, es válido pelear por nuestra tierra; conozco y aprecio a Marco Suástegui (vocero del Cecop), él me decía ‘échale ganas, el pueblo necesita cosas mejores’. Creo que han hecho mucho por el pueblo.

Palma confesó su preocupación por la inseguridad en Acapulco. Uno de sus sueños es regresar después de sus estudios en el extranjero y organizar festivales, talleres, actividades culturales y deportivas, como los que ya hace en San Antonio.