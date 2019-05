David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2019, p. 20

Nueva York. Donald Trump, aparentemente furioso por un reportaje que lo involucra a él y a su yerno Jared Kushner en un caso de presunto lavado de dinero a través de un banco trasnacional, acusó una vez más a los medios de ser enemigos del pueblo , mientras proceden diversas investigaciones sobre manejos ilícitos de sus negocios, posibles violaciones a las leyes de financiamiento electoral y obstrucción de la justicia, todo al tiempo que continúan sonando los tambores de guerra contra Irán, Venezuela y Cuba.

Varios especialistas en el combate al lavado de dinero del Deutsche Bank aconsejaron a la institución de crédito en 2016 y 2017 que alertara a las autoridades federales encargadas de crímenes financieros sobre múltiples transacciones bancarias realizadas por entidades controladas por Trump y Kushner, reportó el New York Times el domingo. Las transacciones detonaron alarmas en el sistema de detección de actividad ilícita, por lo cual los expertos prepararon informes de actividad sospechosa para enviar al Departamento del Tesoro.

Sin embargo, ejecutivos del banco –el cual había prestado miles de millones de dólares a empresas controladas por Trump y/o Kushner– rechazaron estas recomendaciones y nunca se registró un informe con el gobierno.

En respuesta, Trump emitió una serie de tuits esta mañana declarando que el Times y otros medios de “fake news siguen escribiendo historias falsas sobre cómo no usé muchos bancos porque ellos no querían estar en negocios conmigo. ¡Equivocado! Es porque yo no necesitaba dinero”, escribió a las 4:20 de la mañana. Agregó que los principales medios “nunca han sido tan corruptos y enloquecidos como hoy día. Fake News es… el verdadero ENEMIGO DEL PUEBLO…”.

Por otro lado, Trump giró ayer instrucciones a Don McGahn, ex abogado de la Casa Blanca, para no presentarse a declarar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde estaba citado este martes. Esto continúa la política del régimen de Trump de no cooperar con el Congreso –sobre todo con la cámara baja, de mayoría demócrata– en sus investigaciones sobre el Ejecutivo. McGahn es testigo clave en la indagatoria sobre posible obstrucción de la justicia del presidente, después de que el informe del fiscal especial Robert Mueller detalló las instrucciones del magnate a su entonces abogado para poner fin a la investigación de Mueller.

El Comité Judicial anunció que espera que McGahn se presente este martes, y varios expertos en leyes argumentan que el ex abogado no está obligado a obedecer las instrucciones de la Casa Blanca y hasta podría ser sujeto al arresto si no cumple con el citatorio.

Algunos republicanos están cada vez más incómodos con el argumento de Trump de que el Poder Legislativo no tiene autoridad para investigar al presidente y afirman que el Congreso, de acuerdo con la Constitución, sí tiene la capacidad e incluso el deber de vigilar la rama ejecutiva, aunque por ahora tampoco están a favor de las investigaciones impulsadas por sus contrapartes demócratas, reporta Politico.