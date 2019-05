Fue la quinta final que disputaron ambos tenistas en Roma y Nadal ahora lleva una ventaja de 3-2 a Djokovic, quien no pudo llevarse su quinto trofeo en la capital italiana.

Después de barrer a Djokovic en el primer set, Nadal pudo cerrar el encuentro en dos mangas, cuando en el séptimo juego del segundo parcial tuvo tres bolas de break en el servicio del serbio (0-40), pero no aprovechó.

El duelo del domingo fue la ocasión 54 en que se enfrentaban Nadal y Djokovic. El serbio, pese a perder, sigue teniendo ventaja sobre el español por 28-26.

Djokovic, quien cumple el miércoles 32 años, tuvo que afrontar largos partidos contra los argentinos Juan Martín del Potro (4-6, 7-6, 6-4) y Diego Schwartzman (6-3, 6-7, 6-3), en cuartos de final y semifinales, respectivamente.

No quiero hablar de cansancio. Simplemente Rafa ha sido mejor hoy. De todas maneras, he logrado ganarle un set , declaró Djokovic en italiano tras el partido.

Nadal, quien cumplirá 33 años el 3 de junio, le respondió, también en italiano, deseándole buena suerte en Roland Garros , un torneo que el español ha ganado 11 veces, incluidas las pasadas ediciones, y el serbio una, en 2016.

En Roma, Nadal sumó su noveno título en la capital italiana después de haber ganado el primero en 2005. Para mí, es siempre un honor. Me acuerdo todavía de mi primera participación aquí, en 2005. Estar de nuevo en Roma, con esta copa en la mano, tantos años después, significa mucho para mí , declaró el español.

Nadal se mostró “más feliz por el título que por ganar a Djokovic a quien le endosó un 6-0 en el primer set a su rival, algo que probablemente no vuelva a suceder . No me importa “ganar 6-0 o 6-4, siendo honesto. Solo es una anécdota.