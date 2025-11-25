Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 20

El regreso a clases presenciales en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur no tiene fecha. A pesar de los intentos de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de retornar esta misma semana, madres, padres y alumnos se oponen, ya que no se han cumplido todos los compromisos pactados en las mesas de diálogo tras el crimen perpetrado dentro del plantel.

Aunque el secretario de servicio y atención a la comunidad universitaria de la UNAM, Fernando Macedo, informó que la vuelta será gradual, madres y padres rechazaron que se concrete este mes o antes de las vacaciones decembrinas, ya que aún falta más de la mitad de luminarias que se comprometieron a instalar, así como aumentar el personal de vigilancia, pues sólo cuentan con ocho personas por turno, lo cual es insuficiente en un plantel de casi 12 mil estudiantes.

Ayer, luego de haber hecho el recorrido sólo por las áreas que les permitieron las autoridades universitarias, los alumnos coincidieron en que fue una visita incompleta porque no les permitieron el paso a otros edificios donde se necesita más iluminación, sino porque de día tampoco pueden corroborar si los postes aprobados en las mesas de diálogo de octubre tienen energía eléctrica.

Entrevistados por separado, comentaron que no tienen la certeza de que se hayan cumplido todas las peticiones de botones de emergencia, cámaras de videovigilancia y, sobre todo, con mayor personal de seguridad que resguarde el plantel.