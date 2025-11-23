Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 23 de noviembre de 2025, p. 6

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, lo que representa 15 por ciento de la carga mundial de mortalidad para dicho grupo etario.

El organismo señaló que la depresión, ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes. En México, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 alertan del incremento sostenido tras la pandemia de covid-19 de casos depresión, ansiedad e ideación suicida.

Al respecto, las doctoras Alexa Bazúa Gerez, especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría; y Pamela Garbus, coordinadora de la Maestría en Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), advirtieron sobre la falta de atención oportuna de los padecimientos de salud mental para dicho sector de la población, y los posibles efectos de un contexto de violencia endémica que se refleja en la familia, la escuela y las calles.

“Pese a que nos encontramos en un período pospandemia en el que la ansiedad y la depresión han mostrado un franco aumento, independientemente de algunas problemáticas del neurodesarrollo no detectadas, como el trastorno por déficit de atención, el problema central es la falta de atención oportuna y de condiciones para hacerlo.