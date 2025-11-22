Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 16

Luego de que la Secretaría de Economía (SE) anunció que el próximo año se reanudará la exploración minera a mayor escala en México, la colectiva Cambiémosla Ya urgió a la dependencia a fortalecer la regulación de este sector, caracterizado por vulnerar derechos, dañar el medio ambiente, “evadir el pago de impuestos, propiciar la violencia y la corrupción”.

Académicos, organizaciones y pobladores que la integran señalaron que la industria minera ha emprendido “una fuerte campaña mediática y de cabildeo” para impulsar un apartado sobre minería en el T-MEC, que estará en revisión.

Por ello, llamaron a la dependencia a “no ser un representante de intereses privados, nacionales y extranjeros”, que han saqueado los recursos minerales del país a costa del desplazamiento y la salud de las comunidades y la devastación del medio ambiente.