Afp

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a11

Bolonia. Sin la figura Jannik Sinner, Italia, anfitriona de la fase final y campeona de las dos ediciones anteriores de la Copa Davis, se clasificó por tercer año seguido al duelo decisivo tras dominar 2-0 a Bélgica en la primera semifinal ayer en Bolonia.

En un juego electrizante, entre dos de los mejores sacadores del circuito, Falvio Cobolli (22) y Zizou Bergs (43), ninguno concedió ni el más mínimo punto de quiebre en el segundo set, que terminó en la muerte súbita, donde Bergs venció 7/5 y forzó al tercer juego.

Contra Bergs, Cobolli hizo valer su único break del primer set para adjudicarse un 6-3. Allí la batalla volvió a ser apasionante y Cobolli respondió con saques letales cuando tenía puntos de rompimiento en contra.

Con 5-4, Cobolli tuvo dos opciones para partido, que su rival levantó. Se llegó luego a un nuevo tie break (juego de desempate), en el que después de 32 puntos Cobolli cerró el encuentro con un servicio ganador.

Cobolli selló el boleto a la final rescatando siete puntos para partido y ganar a Zizou Bergs por 6-3, 6-7 (5/7) y 7-6 (17/15), después de 3 horas y 4 minutos de batalla.

“Desde hace cinco años que estoy en el puesto, no he visto nada parecido”, afirmó el capitán de los italianos, Filippo Volandri. “Este partido ha sido increíble, al final importaba sólo un cinco por ciento la táctica y 95 el corazón”, agregó.

La última derrota de Italia en un cruce de Copa Davis se remonta a septiembre de 2023. Es además la primera selección en jugar tres finales seguidas del certamen desde que lo hiciera Australia, campeona en 1999 y subcampeona en 2000 y 2001.

Italia conseguía así su segundo y definitivo punto, luego de que en el primer duelo individual Matteo Berrettini (56º) ganó con más facilidad (6-3 y 6-4) a Raphaël Collignon (86º).

“El público tiene evidentemente su importancia. Pero no he ganado por eso”, sonrió Berrettini, en alusión a los 10 mil espectadores del Super Tennis Arena de Bolonia.

España o Alemania

El domingo, en la lucha por el título, los italianos se enfrentarán a España, privada de Carlos Alcaraz, o a la Alemania de Alexander Zverev, que chocarán hoy en la segunda semifinal.

Ante España, Italia ganó siete de sus 13 enfrentamientos, mientras que perdió en seis de los ocho que tuvo con Alemania.