De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a11

En su primera defensa como campeón absoluto semipesado del CMB y la AMB, el mexicano-estadunidense David Benavidez de-jó claro que nadie le robará el cetro ni el protagonismo en la contienda de este sábado ante el británico Anthony Yarde en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. La velada también ha causado revuelo debido a que el mexicano Juan Pérez, apodado Güerito de Tepito, hará su debut profesional con apenas 16 años de edad, en peso gallo.

En la ceremonia realizada ayer, Benavidez superó la prueba del pesaje al registrar 174.3 libras, mientras su retador marcó 173.9, con lo que ambos demostraron estar por debajo del límite de la división, el cual es de 175.

Pese a lucir favorito para este combate, el apodado Monstruo mexicano, de 28 años, aseguró que no minimiza a su rival.

“Definitivamente no lo estoy subestimando, nunca lo he hecho con nadie, por eso estoy en la posición que ocupo ahora. Le he dado a Anthony todo el respeto que merece y lo he estudiado, estoy listo para esta pelea y para lo que él trae al ring. Nadie me quita nada, ¡voy a robarme el show!”, comen-tó el mexicano, quien marcha in-victo en su carrera, con 30 triunfos, 24 de ellos por nocaut.

“Mi objetivo es dominar, pero pase lo que pase, estoy listo para ello. Si se convierte en una guerra, protagonizaremos una, pero definitivamente voy a dominar”, agregó Benavidez, quien con este combate tratará de dar el primer paso en busca de ser el monarca indiscutido de la categoría.

Por su parte, el púgil inglés, quien peleará por tercera y probablemente última vez por un título mundial, luego de que en las dos ocasiones anteriores perdió ante los rusos Sergey Kovalev y Artur Beterbiev, aseguró estar listo para convertirse finalmente en monarca del orbe.