El Güerito de Tepito debutará a los 16 años
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a11
En su primera defensa como campeón absoluto semipesado del CMB y la AMB, el mexicano-estadunidense David Benavidez de-jó claro que nadie le robará el cetro ni el protagonismo en la contienda de este sábado ante el británico Anthony Yarde en el ANB Arena de Riad, Arabia Saudita. La velada también ha causado revuelo debido a que el mexicano Juan Pérez, apodado Güerito de Tepito, hará su debut profesional con apenas 16 años de edad, en peso gallo.
En la ceremonia realizada ayer, Benavidez superó la prueba del pesaje al registrar 174.3 libras, mientras su retador marcó 173.9, con lo que ambos demostraron estar por debajo del límite de la división, el cual es de 175.
Pese a lucir favorito para este combate, el apodado Monstruo mexicano, de 28 años, aseguró que no minimiza a su rival.
“Definitivamente no lo estoy subestimando, nunca lo he hecho con nadie, por eso estoy en la posición que ocupo ahora. Le he dado a Anthony todo el respeto que merece y lo he estudiado, estoy listo para esta pelea y para lo que él trae al ring. Nadie me quita nada, ¡voy a robarme el show!”, comen-tó el mexicano, quien marcha in-victo en su carrera, con 30 triunfos, 24 de ellos por nocaut.
“Mi objetivo es dominar, pero pase lo que pase, estoy listo para ello. Si se convierte en una guerra, protagonizaremos una, pero definitivamente voy a dominar”, agregó Benavidez, quien con este combate tratará de dar el primer paso en busca de ser el monarca indiscutido de la categoría.
Por su parte, el púgil inglés, quien peleará por tercera y probablemente última vez por un título mundial, luego de que en las dos ocasiones anteriores perdió ante los rusos Sergey Kovalev y Artur Beterbiev, aseguró estar listo para convertirse finalmente en monarca del orbe.
“No me importa quién sea, porque para mí, entre mejor sea el peleador al que me enfrente, mejor será la recompensa. Se trata de legado”, comentó el europeo, de 34 años y quien ostenta un récord de 27 victorias, 24 por la vía del cloroformo, y tres derrotas.
En esta función, donde se llevarán a cabo cuatro peleas de título mundial, Devin Haney buscará un cetro en una tercera división frente al campeón de peso wélter de la OMB, Brian Norman Jr, mientras el rey del peso supermosca, Jesse Bam Rodríguez, se medirá con Fernando Martínez en un combate de unificación.
En las peleas preliminares ha llamado la atención la batalla, pactada a cuatro rounds, entre el Güerito de Tepito, quien fue campeón amateur del CMB, y el ugandés Barker Ssewanyana, quien le dobla la edad ya que tiene 31 años y ha disputado un par de contiendas.
El menor se convirtió hace cinco meses en el boxeador más joven, con 15 años en ese momento, en firmar con promotora de boxeo Premier Boxing Champs (PBC), del estadunidense Al Haymon, ex mánager de Floyd Mayweather.
El Güerito de Tepito está dirigido por los entrenadores Ricky Guzmán y Jorge Rubio, además ser supervisado por José Benavidez, padre del peleador David Benavidez.
En tanto, según diversos reportes, el ex campeón mundial Saúl Canelo Álvarez reveló que ya está en negociaciones para sostener el próximo año una pelea de revancha ante el estadunidense Terence Crawford, quien en septiembre pasado lo derrotó de manera unánime (112-116, 113-115 y 113-115) para arrebatarle los cuatro cinturones supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) y convertirse en el nuevo campeón indiscutido de la categoría