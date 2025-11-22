▲ México festejó haber echado a la Albiceleste, pero fue eliminado en octavos por Portugal en el Mundial de la categoría. Foto @fifaworldcup

Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. a10

La selección nacional Sub-17 llegó ayer a la Ciudad de México tras su participación en el Mundial de la categoría que se celebra en Qatar, donde el pasado martes fue eliminada en los octavos de final luego de ser goleada 5-0 por Portugal.

Los tricolores, dirigidos por el ex futbolista Carlos Cariño, habían destacado en el certamen tras vencer en tanda de penales por 5-4 a Argentina (luego de un empate 2-2 en tiempo regular) para avanzar a octavos; sin embargo, no pudieron clasificar a la siguiente ronda.

A su arribo al país, algunos jugadores portaban casacas de Japón, selección con la que forjaron una estrecha relación tras hospedarse en el mismo hotel, y sólo unos cuantos dieron declaraciones a la prensa.

Luis Gamboa, quien brilló ante la Albiceleste al anotar el doblete con el que el Tri empató el partido para definir al ganador mediante una tanda de penales, dijo estar satisfecho por el trabajo realizado en la justa mundialista.

“(Los argentinos) entraron confiados, dijeron: ‘estos (México) no van a hacer nada, y sacamos adelante el partido, con un montón de garra, jugando al tú por tú y eso es lo que nos caracteriza”, mencionó el canterano del Atlas.

Sobre sus goles, comentó: “Parecía que estaba soñando, no me la creía ni yo mismo, de hecho, todos los días sueño con mi debut en el estadio Jalisco y anotar un gol. Desde muy chico me planteé salir en la tele, y hacerlo con dos goles, creo que es lo que muchos desean, me ganó mucho la nostalgia de todo lo que he pasado”.