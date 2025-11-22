Faltan cosas por pulir: De Nigris
La selección nacional Sub-17 llegó ayer a la Ciudad de México tras su participación en el Mundial de la categoría que se celebra en Qatar, donde el pasado martes fue eliminada en los octavos de final luego de ser goleada 5-0 por Portugal.
Los tricolores, dirigidos por el ex futbolista Carlos Cariño, habían destacado en el certamen tras vencer en tanda de penales por 5-4 a Argentina (luego de un empate 2-2 en tiempo regular) para avanzar a octavos; sin embargo, no pudieron clasificar a la siguiente ronda.
A su arribo al país, algunos jugadores portaban casacas de Japón, selección con la que forjaron una estrecha relación tras hospedarse en el mismo hotel, y sólo unos cuantos dieron declaraciones a la prensa.
Luis Gamboa, quien brilló ante la Albiceleste al anotar el doblete con el que el Tri empató el partido para definir al ganador mediante una tanda de penales, dijo estar satisfecho por el trabajo realizado en la justa mundialista.
“(Los argentinos) entraron confiados, dijeron: ‘estos (México) no van a hacer nada, y sacamos adelante el partido, con un montón de garra, jugando al tú por tú y eso es lo que nos caracteriza”, mencionó el canterano del Atlas.
Sobre sus goles, comentó: “Parecía que estaba soñando, no me la creía ni yo mismo, de hecho, todos los días sueño con mi debut en el estadio Jalisco y anotar un gol. Desde muy chico me planteé salir en la tele, y hacerlo con dos goles, creo que es lo que muchos desean, me ganó mucho la nostalgia de todo lo que he pasado”.
Reconoció además que su participación en el torneo le dejó “un gran aprendizaje y un crecimien-to extra para mi carrera, que apenas empieza, sé que en el futuro vendrán muchas más cosas, confío en lo que hago y seguiré trabajando al máximo para mejorar”.
A su vez, Aldo de Nigris, jugador de los Rayados del Monterrey, expresó: “Fue algo muy bonito, una buena experiencia porque es un torneo muy diferente, que se juega al máximo nivel. Tenemos cosas por pulir y debemos seguir trabajando. Sabíamos que (ante Portugal) iba a ser un partido muy complicado y físico, después las bajas que teníamos eran muy importantes”.
En tanto, las selecciones de Brasil, Portugal, Austria e Italia consiguieron ayer su boleto a las semifinales tras ganar en sus respectivos partidos de cuartos de final.
En la antesala por el título, Brasil se medirá con Portugal, mientras Austria lo hará contra Italia.
La Canarinha logró una agónica victoria 2-1 ante Marruecos, con un gol de Dell en el último minuto. El Haaland del desierto fue el protagonista indiscutible del partido tras anotar un doblete (a los minutos 16 y 90+5). Por los marroquíes descontó Ziyad Baha (45+4 de penal).
En tanto, los lusos vencieron 2-0 a Suiza, Italia derrotó 1-0 a Burkina Faso y Austria superó 1-0 a Japón.