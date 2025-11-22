▲ La pentacampeona de goleo Charlyn Corral encabeza la convocatoria del representativo nacional que busca regresar a la mayor cita del balompié mundial, luego de 10 años de ausencia. Foto Club Pachuca Femenil

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 9

El recorrido en busca de retornar a un Mundial Femenil después de 10 años comenzó para la selección mexicana. Bajo el mando del español Pedro López y tras una restructura en la división, el Tricolor lanzó su primera convocatoria para las eliminatorias de la Concacaf W rumbo a Brasil 2027 en la que destaca una base de jugadoras de Tigres y América, finalistas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, así como el llamado de la goleadora Charlyn Corral y Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien ya ha marcado historia en el futbol.

A diferencia de ciclos anteriores, en los que se daba preferencia a las mexicano-estadunidenses que jugaban en las ligas colegiales de Estados Unidos, en la actualidad, la selección puede recurrir a más jugadoras locales que se han desarrollado en la Liga Mx Femenil e incluso algunas de ellas firmaron con clubes extranjeros en calidad de estrellas internacionales, como es el caso de Ovalle.

El Tricolor femenil se encuentra en el Grupo A de la Concacaf W junto con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. El primer reto en las eliminatorias será el 29 de noviembre ante San Vicente en la cancha del Arnos Vale Sporting Complex, en el país caribeño.

En la lista para las eliminatorias fueron incluidas seis integran-tes tanto de América como de Tigres, que se encuentran en la pelea por el título local. También destaca el nombre de la ariete de Tuzas Charlyn Corral, pentacampeona de goleo del torneo local y quien por varios años estuvo excluida del Tricolor hasta su retorno en 2022 cuando arribó López al banquillo.

El estratega también incluyó a Jacqueline Ovalle, nominada al premio Marta de la FIFA –mejor gol del año– y quien se convirtió en agosto pasado en la jugadora más costosa en ese momento al ser transferida de Tigres al Orlando Pride por 1.5 millones de dólares.

La lista la complementan las arqueras Itzel Velasco (América), Celeste Espino (Guadalajara) y Esthefanny Barreras (Pachuca). En la defensa estarán Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns), Greta Espinoza (Tigres), Rebeca Bernal (Washington Spirit).