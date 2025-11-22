San Vicente y Las Granadinas será la primera prueba
Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 9
El recorrido en busca de retornar a un Mundial Femenil después de 10 años comenzó para la selección mexicana. Bajo el mando del español Pedro López y tras una restructura en la división, el Tricolor lanzó su primera convocatoria para las eliminatorias de la Concacaf W rumbo a Brasil 2027 en la que destaca una base de jugadoras de Tigres y América, finalistas del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx, así como el llamado de la goleadora Charlyn Corral y Lizbeth Jacqueline Ovalle, quien ya ha marcado historia en el futbol.
A diferencia de ciclos anteriores, en los que se daba preferencia a las mexicano-estadunidenses que jugaban en las ligas colegiales de Estados Unidos, en la actualidad, la selección puede recurrir a más jugadoras locales que se han desarrollado en la Liga Mx Femenil e incluso algunas de ellas firmaron con clubes extranjeros en calidad de estrellas internacionales, como es el caso de Ovalle.
El Tricolor femenil se encuentra en el Grupo A de la Concacaf W junto con Puerto Rico, Santa Lucía, Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. El primer reto en las eliminatorias será el 29 de noviembre ante San Vicente en la cancha del Arnos Vale Sporting Complex, en el país caribeño.
En la lista para las eliminatorias fueron incluidas seis integran-tes tanto de América como de Tigres, que se encuentran en la pelea por el título local. También destaca el nombre de la ariete de Tuzas Charlyn Corral, pentacampeona de goleo del torneo local y quien por varios años estuvo excluida del Tricolor hasta su retorno en 2022 cuando arribó López al banquillo.
El estratega también incluyó a Jacqueline Ovalle, nominada al premio Marta de la FIFA –mejor gol del año– y quien se convirtió en agosto pasado en la jugadora más costosa en ese momento al ser transferida de Tigres al Orlando Pride por 1.5 millones de dólares.
La lista la complementan las arqueras Itzel Velasco (América), Celeste Espino (Guadalajara) y Esthefanny Barreras (Pachuca). En la defensa estarán Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns), Greta Espinoza (Tigres), Rebeca Bernal (Washington Spirit).
Para el mediocampo fueron convocadas Scarlett Camberos (América), Nicolette Hernández (América), Karla Nieto (Pachuca), Fátima Servín (Rayadas), Alice Soto (Rayadas), Alexia Delgado (Tigres) y Aaliyah Farmer (Tigres). En la ofensiva estarán Kiana Palacios (América), Montserrat Saldívar (América), Stephany Mayor (Tigres), Diana Ordóñez (Tigres) y María Sánchez (Tigres).
El equipo comenzará su concentración a partir del domingo 23 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento; las futbolistas de Tigres y América que disputan la final de la Liga Mx Femenil se integrarán el lunes 24 de noviembre.
Cambio estructural
La selección nacional sólo ha participado en tres Mundiales femeniles reconocidos por la FIFA (1999, 2011 y 2015), además de las Copas del Mundo de Italia 1970 y México 1971, que fueron realizadas de manera independiente y donde tuvieron destacadas actuaciones.
En los torneos realizados por la FIFA, nunca ha superado la fase de grupos, al tiempo que el plantel se mantuvo bajo el mando de Leonardo Cuéllar por 18 años, desde 1998 hasta 2016 cuando fue sustituido por su auxiliar técnico Roberto Medina (2016-2018). Más tarde asumió el banquillo Christopher Cuéllar, hijo de Leonardo, de 2019 a 2020 y después Mónica Vergara (2021-2022).
El representativo mexicano llega ahora a una nueva eliminatoria con la presión de conseguir el boleto tras una restructura tanto administrativa como deportiva, además de respaldarse en el trabajo que la Liga Mx Femenil ha realizado desde que se creó en 2017.
Entre los principales cambios para impulsar al plantel destaca la creación de las categorías juveniles, así como el puesto de directora deportiva de selecciones femeniles, el cual fue asignado a la ex jugadora Andrea Rodebaugh; al tiempo que fue contratado el timonel Pedro López, campeón del mundo de la categoría Sub 20 femenil con España.