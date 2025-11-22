Ap

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 5

Ginebra. Las autoridades suizas comenzaron el viernes la búsqueda de dos ladrones que sometieron a un guardia de seguridad en un museo temático de la antigua Roma en Lausana, rompieron una vitrina y se llevaron decenas de monedas de oro que se exhibían en su interior.

La policía de la ciudad indicó que los sospechosos habían comprado boletos y esperaron hasta que otros visitantes se hubieran ido poco antes de la hora de cierre el jueves, antes de asaltar y someter al guardia, y luego romper la vitrina. El valor monetario del botín no se reveló, pero la policía señaló que las monedas tenían valor arqueológico.

El robo se produce en un momento en que los precios del oro han subido en los mercados globales este año, incluso si han caído de sus máximos recientemente, y un robo de alto perfil en el Louvre de París expuso vulnerabilidades y fallos de seguridad en los museos.