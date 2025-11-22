▲ La puesta en escena se ha mantenido durante ocho años en escenarios de México. Aquí, Diana Sedano como Tiresias, el oráculo ciego. Foto Danae Kotsiras

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 2

Con un recorrido de ocho años por escenarios nacionales –situación inusitada en el medio teatral mexicano–, Edipo: Nadie es ateo, viajó a España para participar en la 43 edición del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, considerado el encuentro de arte escénico más importante del país ibérico y uno de los más relevantes del mundo.

Estrenada en 2018, esta obra de David Gaitán –la cual narra una história clásica desde una visión contemporánea– ofrecerá funciones hoy y mañana en la Sala Verde de los Teatros del Canal, moderno centro de artes escénicas ubicado en el céntrico distrito madrileño de Chamber.

Forma parte de un programa conformado por 23 espectáculos de teatro, danza, música, danza y poesía de 17 países, que se inició el pasado día 6 y concluirá el 30 de este mes, y en el que también figuran los montajes mexicanos Cachorro de león, de Conchi León, y Hasta encontrarte, de Vicky Araico.

Que la inclusión de estas propuestas nacionales ocurra en un contexto de tensiones diplomáticas entre México y España –que se remontan a 2019, cuando el ex presidente Andrés López Obrador solicitó a la corona española pedir perdón por la violencia cometida durante la Conquista contra los pueblos originarios, exigencia que ha hecho suya la presidenta Claudia Sheinbaum–, no incide en lo artístico, considera la actriz Diana Sedano, quien interpreta a Tiresias, el oráculo ciego, en esta versión de Edipo.

“Como creador hay que estar consciente de la realidad que uno atraviesa. Dicho eso, espero no ser ingenua: sí creo que el teatro o el arte no está escindido de lo político, pero no es el tema primordial de esta obra.

“Si llega a tocar esos temas o heridas, es tangencial. No es su fin. La obra se hizo en 2018. Lo interesante es cómo dialoga con la realidad. La realidad, la vida y las rencillas que uno pueda tener son imparables”, reflexiona.

En entrevista telefónica desde la capital española, la también productora y directora cita por ejemplo que la primera vez que hicieron este montaje, el covid aún no existía, y uno de los personajes, el mensajero, entraba con cubrebocas porque hablaba de la peste.

“Cuando retomamos la obra, en 2022, después de la pandemia, fue muy fuerte; esa misma imagen tenía un peso completamente distinto, que nunca habíamos previsto.

“La realidad avanza. Uno hace una obra y jamás imagina cómo va a dialogar con las circunstancias y situaciones del momento específico”, puntualiza.