Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 26
El campamento de familias desalojadas del edificio de República de Cuba 11, en la colonia Centro, está nuevamente de luto por el fallecimiento de José Salvador Crecencio Esquivel Alcántara, por un paro respiratorio el jueves en el hospital Gregorio Salas, donde fue diagnosticado en días pasados con cáncer pancreático en estado avanzado.
Tras la expulsión del inmueble el 27 de agosto, Adrián Montoya Camacho, de 62 años, quien tenía un negocio de reparación de equipo para oficina en el local que hacía esquina con Héroes del 57, murió de un ataque cardiaco. Los vecinos lo tenían por desaparecido e incluso se generó una alerta de búsqueda; sin embargo, su familia lo encontró en su domicilio el sábado 30.
Vecinos informaron que José Salvador, quien habitó el departamento 12 en el edificio, vivía sólo y tras el desalojo se deprimió: “se paraba junto a la puerta y preguntaba a qué hora la iban a abrir”.
Pernoctaba en una habitación que pagaba la Secretaría de Vivienda en un hotel próximo de la calle Mina, de dónde salía para estar en el campamento o visitar la Alameda Central, “era su lugar favorito, siempre andaba por allí”.
Explicaron que el 28 de agosto se ausentó, por lo que también emitieron boletines de búsqueda. Por una imagen publicada en redes sociales de una persona que había salido del hospital Rubén Leñero, integrantes del colectivo Frente por la Vivienda Joven lo reconocieron y fueron por él, pero se desvaneció a unos metros del nosocomio y fue reingresado.
Finalmente egresó el 25 de octubre y al siguiente día volvió a aparecerse por el campamento. Varios vecinos lo cuidaban, entre ellas Xóchitl, quien iba por él al vestíbulo del hotel para llevarlo a ejercitarse a la Alameda o a pasear por Garibaldi.
El sábado pasado don José se quejó de un fuerte dolor abdominal y fue ingresado al hospital Gregorio Salas, donde le hicieron una intervención quirúrgica, le detectaron cáncer en el páncreas y murió ayer. Tenía 78 años que cumplió el 16 de octubre.
Los vecinos informaron que la misma Secretaría de Vivienda asumió los gastos funerarios.
Ayer por la tarde su cuerpo fue llevado por la funeraria al campamento para su velación y este sábado antes del mediodía será cremado.