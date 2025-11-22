Ángel Bolaños Sánchez

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 26

El campamento de familias desalojadas del edificio de República de Cuba 11, en la colonia Centro, está nuevamente de luto por el fallecimiento de José Salvador Crecencio Esquivel Alcántara, por un paro respiratorio el jueves en el hospital Gregorio Salas, donde fue diagnosticado en días pasados con cáncer pancreático en estado avanzado.

Tras la expulsión del inmueble el 27 de agosto, Adrián Montoya Camacho, de 62 años, quien tenía un negocio de reparación de equipo para oficina en el local que hacía esquina con Héroes del 57, murió de un ataque cardiaco. Los vecinos lo tenían por desaparecido e incluso se generó una alerta de búsqueda; sin embargo, su familia lo encontró en su domicilio el sábado 30.

Vecinos informaron que José Salvador, quien habitó el departamento 12 en el edificio, vivía sólo y tras el desalojo se deprimió: “se paraba junto a la puerta y preguntaba a qué hora la iban a abrir”.

Pernoctaba en una habitación que pagaba la Secretaría de Vivienda en un hotel próximo de la calle Mina, de dónde salía para estar en el campamento o visitar la Alameda Central, “era su lugar favorito, siempre andaba por allí”.