▲ En la marcha del 2 de octubre, los integrantes de ese grupo se lanzaron contra policías y luego se dirigieron a las joyerías del Centro. Foto Jair Cabrera Torres

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 22 de noviembre de 2025, p. 24

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) tiene identificados a los cabecillas e integrantes del bloque negro que han participado en varias marchas en las que protagonizaron acto violentos en la capital del país y que cuentan con cinco órdenes de aprehensión.

Una investigación consultada por este diario revela que la dependencia tiene abiertas 38 carpetas relacionadas con la participación de este grupo, que está conformado no sólo por comunidad estudiantil, sino por ex estudiantes, integrantes de grupos de vivienda joven, presuntos anarquistas y radicales.

La misma establece que se tienen identificados 31 presuntos responsables de agresiones que fueron ubicados en las manifestaciones del 2 de octubre y contra la gentrificación el 21 de julio de este año; en ambas, el bloque negro realizó actos vandálicos.

Dicho documento contiene imágenes que los agentes de la Policía de Investigación (PDI) obtuvieron para la identificación de los sujetos, que fueron colocados en un organigrama.

No sólo eso, los agentes que participaron en esta indagatoria los ubicaron como responsables de las amenazas de bomba en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se presume que participaron alumnos de esa casa de estudios.

Entre sus miembros están los que son señalados como coordinadores de las marchas, entre ellas la que se hizo contra la gentrificación y la del 2 de octubre.

La FGJ dividió a los identificados por suceso, es decir, en la marcha del 2 de octubre 14 fueron ubicadas por medio del análisis de inteligencia de los videos de las cámaras de seguridad de la ciudad y fuentes abiertas.