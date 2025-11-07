Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 16

Más de una tercera parte de los mexicanos tienen deficiencia de vitamina D, lo que aumenta el riesgo de fracturas óseas y muertes por esta causa, advirtieron especialistas. Señalaron que la mayoría de las personas desconocen su condición de salud, aunque durante la pandemia de covid-19 se hizo evidente la importancia que tiene este nutriente para reforzar el sistema de defensas del organismo.

También ayuda a mantener la mente en equilibrio, explicó Isis Bonequi, directora de mercadotecnia del laboratorio Medix.

Problema grave

La carencia de vitamina D se identificó hace poco más de 15 años y se considera un problema grave que debería estar en el foco de atención de los programas de salud.

Si bien es recomendable que la población en general se realice un estudio clínico para medir los niveles de la vitamina, es prioritario para individuos que viven con trastornos músculo-esqueléticos como osteoporosis, quienes se hayan roto algún hueso o tengan caídas frecuentes. También las personas con diabetes, obesidad y enfermedades de la tiroides.