Política
Ver día anteriorViernes 7 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Recibió SCJN menos asuntos en 2024/
A nterior
S iguiente
 
Recibió SCJN menos asuntos en 2024
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 14

En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 16 mil 370 asuntos jurisdiccionales, lo que representó una disminución de 4.9 por ciento frente a 2023, de los cuales 48.3 por ciento correspondieron al amparo directo en revisión, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al presentar los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, el Inegi precisó que el año pasado egresaron 13 mil 979 asuntos jurisdiccionales de la SCJN, 6.9 por ciento menos que el año previo.

El amparo directo en revisión concentró 48.3 por ciento de los asuntos jurisdiccionales ingresados (turnos) y 61.7 por ciento de los egresados (fallados, resueltos por dictamen o acuerdo) en la Corte..

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto