Dos mil alumnos de la UNAM estudiaron fuera el semestre pasado
 
Periódico La Jornada
Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 11

El semestre pasado, unos 2 mil alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México estudiaron fuera del país en alguna institución extranjera por medio de becas o convenios de movilidad internacional, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Tras inaugurar la Feria Alumni UK 2025, detalló que fueron más de mil alumnos de licenciatura, 155 de maestría y 165 de doctorado, mientras que 537 tuvieron estancias semestrales o iniciación a la investigación.

El rector precisó que todavía no se alcanza la cifra de alumnos que viajaban a otros países antes de 2020, pero “hay un gran potencial para crecer”, comentó en breve entrevista con La Jornada.

Entre las 45 instituciones británicas presentes en la feria destacó la University of Cambridge, la segunda mejor a nivel mundial, de acuerdo con QS World University Rankings 2023.

