Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 7 de noviembre de 2025, p. 11

El semestre pasado, unos 2 mil alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México estudiaron fuera del país en alguna institución extranjera por medio de becas o convenios de movilidad internacional, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Tras inaugurar la Feria Alumni UK 2025, detalló que fueron más de mil alumnos de licenciatura, 155 de maestría y 165 de doctorado, mientras que 537 tuvieron estancias semestrales o iniciación a la investigación.