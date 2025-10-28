Mundo
Gana nonagenario presidente en comicios de Camerún
Foto
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 28 de octubre de 2025, p. 27

El presidente de Camerún, Paul Biya, quien gobierna desde 1982, fue declarado vencedor y encabezará un octavo mandato de siete años, mientras el principal opositor, Issa Tchiroma Bakary, y también reclamó la victoria. Biya, de 92 años, obtuvo 53.66 por ciento de los sufragios frente a 35.19 de Tchiroma, informó el Consejo Constitucional. El dirigente opositor denunció en sus redes que dos personas fueron abatidas a tiros frente a su casa en la ciudad de Garua. Tras el anuncio de los resultados hubo protestas esporádicas en varias partes del país, como en la capital Yaundé, donde seguidores de Tchiroma formaron barricadas ante posibles choques.

