Martes 28 de octubre de 2025, p. 27

Moscú. Rusia defendió este lunes su derecho a garantizar su seguridad “ante el militarismo europeo”, en tanto que Estados Unidos consideró “inapropiado” el ensayo del misil ruso Burevestnik, de largo alcance y propulsión nuclear, y recordó que tiene un submarino atómico frente a las costas de Rusia.

En la prueba del artefacto “no hay nada que pueda tensionar la relación entre Moscú y Washington, que de por sí se encuentran en su nivel más bajo. Es de importancia vital garantizar la seguridad de Rusia, sobre todo en el contexto de los ánimos militaristas que estamos viendo en Europa”, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov.

“Los europeos, en efecto, son presas de un estado de histeria, rusofobia, agresividad y belicosidad. Ante estas condiciones, Rusia hace todo lo posible para garantizar su seguridad y lo hace de manera consecuente”, agregó.

Dijo que no cree que el ensayo del misil puede deteriorar la relación con Estados Unidos, la cual empeora por “las medidas tomadas contra nosotros”, en referencia a las recientes sanciones de la Casa Blanca, pero Rusia, acorde con sus intereses, “sigue abierta al diálogo” con Estados Unidos.

El mandatario de aquel país, Donald Trump, que rechaza reunirse con Putin hasta que esté sobre la mesa un arreglo político de la guerra en Ucrania, criticó el ensayo del Burevestnik y señaló que no necesita un misil que pueda volar tantos kilómetros. “No creo que sea apropiado. Una guerra que debió de haber durado una semana, ya casi cumple cuatro años. Esto es lo que debería hacer (Putin) en lugar de probar misiles”.

Según el mandatario estadunidense, “tenemos un submarino nuclear, el mejor del mundo, frente a sus costas (de Rusia). Así que, bueno, no tiene que recorrer 8 mil millas (cerca de 13 mil kilómetros)”.