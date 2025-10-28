Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 28 de octubre de 2025, p. 26

Nueva York., El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, expresó ayer que su gobierno no considera una violación al alto el fuego impuesto por el presidente Donald Trump el atentado que según Israel perpetró contra un integrante de un grupo miliciano palestino en Gaza.

“Tiene derecho (Tel Aviv) a hacerlo (atacar) si existe una amenaza inminente para Israel y todos los mediadores están de acuerdo con ello”, expuso a bordo del avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, durante su viaje a Asia,

El régimen de Tel Aviv confirmó una ofensiva el sábado pasado contra un miembro de la Yihad Islámica, responsabilizándolo de planear un embate contra tropas israelíes. La acusación fue negada por la organización.

El jefe de la diplomacia estadunidense agregó que Tel Aviv no renunció a su derecho a la autodefensa como parte del plan de Trump, y afirmó que el alto el fuego en Gaza que sigue vigente entre Israel y Hamas se basa en las obligaciones de ambas partes, al reiterar que la organización islamita debe acelerar la devolución de los restos de los rehenes que murieron en cautiverio; horas después Hamas entregó el cadáver de otro israelí que falleció mientras era retenido.