Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 9

La reciente reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para el tabaco y las bebidas azucaradas no sólo “se queda muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que se fija un impuesto mínimo de 85 centavos por bolsita de nicotina, y se permite, de facto, su comercialización sin un marco regulatorio claro y ningún tipo de restricciones”, alertó Erick Antonio Ochoa, director de Salud JustaMx.

En entrevista con La Jornada, agregó que este producto “puede llevar hasta un grado de envenenamiento a los menores, que son el principal mercado de las tabacaleras, y al establecer un impuesto mínimo, se abre una ruta para su comercialización, soslayando que su venta se realiza de forma totalmente irregular”.

Lamentó que la ley del IEPS se haya quedado “tan lejos de gravar las bebidas azucaradas como ha recomendado la OMS, que no pide 1.5, sino 7 pesos por litro, lo que nos revela que aún estamos muy lejos de aplicar impuestos saludables que realmente inhiban el consumo de estos productos dañinos”.