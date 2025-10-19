Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 8

“Me duele el alma, estoy muerta en vida”, dice Dioselina Zavala González, a quien el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México le negó hace dos años la custodia de su nieto de ocho años, luego de denunciar penalmente a su yerno por abusar sexualmente del menor, y se la dio a la familia del agresor.

Su nieto tiene una discapacidad en el neurodesarrollo y de motricidad por encefalopatía y dice que desde hace años es abusado sexualmente por su padre biológico, Héctor Tenorio Rodríguez, con la complicidad de su hija Beatriz Morales Zavala.

Así lo declaró el niño, de iniciales LTM, el 23 de junio del 2023, según consta en la denuncia penal por violación equiparada radicada en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, con la carpeta CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/00800/06-2023

“Mi papá me metía su pilín por donde hago popó, en mi cola, me lastimaba, yo lloraba, le decía ‘no me lo hagas’ y mi papá me decía ‘te voy a empujar las nalgas y no quiero que le digas a nadie o te voy a hacer más duro…’”, dice el testimonio del niño, al que tuvo acceso La Jornada.

Las declaraciones del menor fueron desestimadas por la entonces jueza Claudia Jimenez Teutli, porque dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México “olvidó” grabar la comparecencia del niño.

El caso del nieto de Dioselina se hizo viral luego de la publicación de su historia en este diario: “Padre abusa de su hijo y abuela lo denuncia; no lo vinculan a proceso”.

“Han pasado dos años y no se ha avanzado nada, no se ve la luz, seguimos igual. Los padres del niño tienen un amparo para que no los vinculen a proceso. Ni siquiera ha habido la audiencia inicial. Ellos alegan que en la audiencia, la entonces jueza Claudia Jiménez Teutli no los vinculó a proceso y que por eso son inocentes, y todo porque la fiscalía no grabó las declaraciones del niño. La jueza quedo muy exhibida en las redes, pero ella se sostiene y afirma que hizo su trabajo. Menos mal que ya no es jueza”, relató.

La carpeta penal de la violación equiparada a su nieto tiene más de mil hojas y, a pesar de ello, el DIF, dirigido por Liliana Chávez Martínez, decidió dar la custodia del menor a la hermana del agresor: “Cuando denuncié a mi yerno, jamás pensé que sería peor. Ahora mi niño está con la familia del agresor. El niño dice en sus nuevas declaraciones que ve a los padres y seguramente está viviendo los mismos abusos que sufría cuando lo saqué. El papá es un sociópata narcisista; yo lo vi porque conviví con ellos. Antes mi hija tenía voz, pero se fue apagando. Ella hace todo lo que él le dice”.

Sin información

Dioselina, de 69 años, explica que el DIF le niega toda información del menor con el argumento de que ya está “muy mayor” para pretender hacerse cargo del niño: “Desde el 9 de octubre de 2023 no sé nada de mi niño, ya cumplí dos años sin verlo sin que nadie me dé información. El niño donde está no lo quieren. La abuela paterna me decía que yo cuidara de él. Yo lo cuidé cuatro años incondicionalmente. Lo dejé de cuidar por la pandemia del covid. En 2023 fue cuando me di cuenta del abuso sexual que sufría de parte de mi yerno, pero el DIF se lo entregó a ellos”.

En el reporte de maltrato infantil del DIF, con fecha 10 de mayo de este año, el menor ya no insiste en el abuso sexual que ha sufrido por parte de su padre durante años. Ahora solamente dice que en la casa de sus abuelos paternos, su progenitor le pega: “me daba nalgadas con una regla en las pompas y en el brazo… papá nunca me hacía nada malo”.

Dioselina atribuye a la corrupción que, dice, existe en el DIF: “No me dan ninguna información, no sé cómo está mi nieto. En ese reporte, el niño dice que el abuelo, que antes le regalaba un carrito, ahora le grita, ese abuelo que antes lo quería. Dice que el papá le pega en sus brazos y en la frente, y que su mamá a veces le lleva de comer en la noche para que no la vean. Dejar al niño con la familia del abusador es un error. Mi nieto no quiere estar ahí y seguramente su padre sigue abusando de él. El niño está en una situación de riesgo y vulnerabilidad, esa es la verdad”.

Añade: “Si Héctor Tenorio abusaba de él y le permiten seguir viéndolo, pues sigue abusando del niño y ahora con la protección de sus papás porque está en su casa”.

La acusación

La abuela del menor recuerda que denunció a su yerno el 23 de junio de 2023, y en ese momento, la agente del Ministerio Público dejó al niño a sus cuidados, pero su hija la denunció a continuación por “sustracción de menores” y el DIF le quitó a su nieto. Finalmente, la acusación fue desechada, pero el menor jamás volvió a estar bajo su crianza.

En la causa judicial, explica cómo se dio cuenta de los abusos sexuales: “Ya eran casi las 8 de la noche cuando mi nieto fue a hacer popó, y cuando acudí a limpiarlo, ya que no puede hacerlo solo, me dijo: ‘con cuidado, abuelita, porque me duele’, y cuando me dijo, lo revisé para ver si estaba rozado y vi algo que no me gustó, tenía como fisuras en su anito con sangre fresca”.