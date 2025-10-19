Édgar H. Clemente

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 6

Tapachula, Chis., Un grupo de unos 300 migrantes de la Caravana Por La Libertad salió ayer de Chiapas para adentrarse en el estado de Oaxaca, con el fin de llegar al centro del país, informaron fuentes de seguridad.

Los extranjeros cumplieron 18 días de caminatas extenuantes –desde que partieron de Tapachula el 1º de octubre– bajo temperaturas superiores a 30 grados características de la región y, por momentos, bajo las intensas lluvias de la temporada.

El grupo que seguía por la ruta del Pacífico llegó el jueves al municipio de Arriaga luego de rechazar la oferta del Instituto Nacional de Migración (INM) de ser trasladados a Veracruz, propuesta a la que sí accedieron unas 300 personas.

Otros migrantes que en días previos aceptaron el ofrecimiento del INM y fueron llevados a Tapachula, recibieron una visa por razones humanitarias y lograron llegar a la Ciudad de México.

“De Pijijiapan nos regresaron a Tapachula y nos dieron la visa. Tomamos un autobús, el más económico y llegamos a Ciudad de México; el viaje tardó 20 horas”, contó vía telefónica el hondureño Edgardo Medina.

El hombre que viaja con su esposa y una bebé de un año comentó que decidieron aceptar la sugerencia de las autoridades, porque la pequeña enfermó y en una clínica de Pijijiapan le diagnosticaron anemia.

Ahora que ya están en la Ciudad de México buscarán conseguir un tratamiento, algún trabajo y establecerse para tener una mejor calidad de vida. La pareja huyó de Centroamérica por amenazas de las pandillas.

La caravana migrante, la décimo sexta en un año, salió de la frontera sur con el argumento de falta de condiciones de estancia –sin ofertas laborales y salarios muy bajos– para esperar largos meses la respuesta a sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

A diferencia de éxodos previos, ahora no pretenden el sueño americano por el endurecimiento de las medidas del gobierno de Estados Unidos que ha incluido el reforzamiento de la frontera con México, así como redadas y deportaciones masivas.