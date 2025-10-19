ánchez jiménez

Domingo 19 de octubre de 2025

Las inundaciones se han convertido en una de las amenazas naturales más costosas y subestimadas del planeta, y México figura entre los países con alta vulnerabilidad económica ante este fenómeno, advirtió la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) en su Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2025 (GAR2025).

De acuerdo con el documento, publicado esta semana, los desastres naturales generan pérdidas directas por alrededor de 202 mil millones de dólares anuales en todo el mundo, pero esa cifra representa apenas una fracción del impacto real.

Al incluir los daños indirectos, las afectaciones a la salud, la productividad y los ecosistemas, el costo total asciende a más de 2.3 billones de dólares al año.

El estudio, titulado La resiliencia paga: Financiamiento e inversión para nuestro futuro, señala que cinco tipos de desastres –inundaciones, tormentas, terremotos, sequías y calor extremo– concentran más de 95 por ciento de las pérdidas económicas globales.

De ellas, las inundaciones, en particular, se perfilan como el peligro más recurrente y destructivo, con pérdidas promedio anuales estimadas en 388 mil millones de dólares.

México enfrenta un riesgo creciente por su ubicación geográfica, su alta concentración urbana y la presión sobre cuencas y zonas costeras.

El GAR2025 advierte que, tanto en un escenario de mitigación estricta del cambio climático, como en uno de un calentamiento global severo, las pérdidas anuales promedio en infraestructura mexicana por inundaciones fluviales podrían estar entre mil y 50 mil millones de dólares hacia el año 2050.