Aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas

H

oy se conmemora el 55 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, quien fue un valiente militar de la Revolución Mexicana, gobernador del estado de Michoacán y presidente de México.

Este gran político y militar michoacano siempre veló por los intereses del pueblo de México. Durante su sexenio presidencial, se dio la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, poniendo así la técnica al servicio de la patria. También nacionalizó el petróleo en 1938, poniendo fin a los abusos que ejercían empresas extranjeras sobre nuestros compatriotas. Por otra parte, según el Inherm, Cárdenas repartió casi 18 millones de hectáreas a los campesinos, logrando con ello abatir el latifundismo y, de paso, minar el poder político y económico de los terratenientes. Además, por su civismo y solidaridad, dio refugio en nuestro país a los exiliados de la guerra civil española.

¡Con el pueblow todo, sin el pueblo nada!

Javier Rivera R.

Aclaración al artículo de Javier Aranda Luna

En relación con el artículo titulado “La novísima vanguardia cultural”, escrito por Javier Aranda Luna y publicado el 15 de octubre en La Jornada, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que es absolutamente falso que se haya planteado que el archivo de Elena Poniatowska sea repartido en legajos y menos aún su división en 100 partes para resguardarlo en cada una de las Utopías.

Esta dependencia considera fundamental promover el rigor periodístico y está siempre abierta a responder y aclarar las preguntas que puedan surgir sobre cualquier tema que involucre a la Secretaría de Cultura capitalina y su titular, con el objetivo de brindar a la ciudadanía información veraz y certera.

José Gabriel Acosta Flores coordinador de Promoción y Difusión Cultural del Gobierno de la CDMX

Respuesta a Secretaría de Cultura de la CDMX

El pasado jueves 20 de marzo a las 11 horas acudió a la Fundación Elena Poniatowska la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor. La acompañaba la directora general de Gestión Institucional y Cooperación Cultural, Luz Elena Aranda Arroyo, y Adriana Robledo. Llegaron con la propuesta de dividir el archivo de Elena Poniatowska para llevarlo a las Utopías de la CDMX.

Se lo hicieron saber al presidente de la fundación, Felipe Haro Poniatowski, y a Tatiana Nogueira, colaboradora de la institución. Naturalmente la respuesta fue que eso no era posible. Después de la reunión que duró 47 minutos, Felipe y Tatiana fueron a la casa de Elena Poiniatowska, donde me encontraba, y nos dieron a conocer a la escritora y a mí el despapucho. Nos resultó indignante. Aprovecho la oportunidad para solicitar una entrevista con la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis Mor, sobre su proyecto cultural.

Estoy atento.

Javier Aranda Luna

Reflexión en una vereda de Tepoztlán

Una hormiga caminando por mi brazo no tendría la capacidad para descubrir que ese piso por donde anda es la extremidad de un ser humano que la está observando; para ella, mi brazo sería solamente un extraño camino por donde pasa.

Cuando camino por una verada de este extraordinario planeta que me dio la vida, y como la hormiga, sólo veo un camino, es porque no tengo la capacidad de concebir la vida planetaria como un ser vivo inteligente, capaz de comunicarse, generar vida y sostenerla.

En nuestra ignorancia, salimos a buscar “vida inteligente” en el universo sin darnos cuenta de que todo el universo es vida inteligente.