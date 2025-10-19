Petro acusa a la Casa Blanca de “cometer un asesinato y violar soberanía de Colombia en aguas territoriales” por ofensiva a navío en septiembre
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 19
Bogotá. El presidente Donald Trump, anunció ayer la repatriación de un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron al bombardeo frente a las costas de Venezuela en el Caribe contra un presunto narco submarino en el mar Caribe el pasado jueves, al que acusó, sin pruebas, de transportar fentanilo y otros narcóticos ilegales. Horas después, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, informó en su cuenta de X que recibió a su connacional detenido en el ataque. “Recibimos al colombiano detenido en el submarino. Nos alegra que esté vivo . Será procesado de acuerdo a las leyes”.
Por su parte Trump agregó que “(los sobrevivientes) fueron devueltos para su detención y enjuiciamiento”, y calificó a los tripulantes como “terroristas”.
Añadió, sin mostrar pruebas, que “las drogas ilegales que llevaba la embarcación podrían haber matado a 25 mil estadunidenses”.
El Pentágono publicó en X un video que muestra a un navió moviéndose a través de las olas, con la parte delantera sumergida a pocos centímetros por debajo de la superficie del agua. Luego, se observan varias explosiones.
Trump confirmó la muerte de dos personas en el ataque, con las cuales suman 29 las víctimas desde el inicio del despliegue militar de Washington en el Caribe con el argumento de que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, y tras acusar, sin pruebas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una red de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Por otra parte, Petro acusó a la Casa Blanca en su cuenta de X de haber “cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”, por el ataque a una embarcación el 16 de septiembre, en el que murió un colombiano.
“El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Agregó que esperan las explicaciones del gobierno estadunidense.
A su vez, Maduro aseveró que el plan de defensa ante las “amenazas” estadunidenses se encuentra activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los cuatro estados que faltaban.
El mandatario venezolano también anunció que se completó la activación de las Zonas de Defensa Integral, como parte del plan denominado “Independencia 200” frente a las amenazas estadunidenses. “Vamos en perfecta unión nacional quienes deseamos seguir por el camino de la paz”, añadió.