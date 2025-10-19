Afp, Ap, Reuters, Sputnik y Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 19

Bogotá. El presidente Donald Trump, anunció ayer la repatriación de un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron al bombardeo frente a las costas de Venezuela en el Caribe contra un presunto narco submarino en el mar Caribe el pasado jueves, al que acusó, sin pruebas, de transportar fentanilo y otros narcóticos ilegales. Horas después, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, informó en su cuenta de X que recibió a su connacional detenido en el ataque. “Recibimos al colombiano detenido en el submarino. Nos alegra que esté vivo . Será procesado de acuerdo a las leyes”.

Por su parte Trump agregó que “(los sobrevivientes) fueron devueltos para su detención y enjuiciamiento”, y calificó a los tripulantes como “terroristas”.

Añadió, sin mostrar pruebas, que “las drogas ilegales que llevaba la embarcación podrían haber matado a 25 mil estadunidenses”.

El Pentágono publicó en X un video que muestra a un navió moviéndose a través de las olas, con la parte delantera sumergida a pocos centímetros por debajo de la superficie del agua. Luego, se observan varias explosiones.

Trump confirmó la muerte de dos personas en el ataque, con las cuales suman 29 las víctimas desde el inicio del despliegue militar de Washington en el Caribe con el argumento de que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, y tras acusar, sin pruebas, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar una red de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.