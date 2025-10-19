Xinhua

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 18

Teherán. Irán anunció ayer en un comunicado que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que respaldaba el plan de acción integral conjunto (PAIC), expiró y por tanto todas sus disposiciones, incluidas las restricciones relacionadas con el programa nuclear pacífico de ese país y los mecanismos asociados “deben considerarse terminadas”.

“Después del 18 de octubre, todas las disposiciones de la resolución 2231 y las de sanciones anteriores deben expirar automáticamente, sin efecto legal alguno”, aseveró el canciller Abbas Araghchi, en una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a Vassily A. Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad. Teherán, además, aseguró que su programa nuclear debe tratarse de la misma manera que el de cualquier Estado no poseedor de armas atómicas y que sea parte del Tratado de la No Proliferación de Armas Nucleares.

Expuso que el objetivo principal de abordar el expediente nuclear iraní en el Consejo de Seguridad, es garantizar la naturaleza pacífica de su programa atómico, meta que, aseguró, se logró plenamente.

Calificó la resolución 2231 y el PAIC de importante logro diplomático multilateral y criticó a Estados Unidos “por su irresponsable retirada en 2018”. En el documento se indicó que los intentos de restablecer las resoluciones caducas del Consejo de Seguridad carecen de base jurídica o lógica y se emprendieron únicamente por obediencia a Washington.