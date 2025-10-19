▲ En Sawa, militares israelíes acuden al funeral de uno de sus compañeros. Cerca de 50 soldados se han quitado la vida desde que empezó la ofensiva en Gaza. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 18

Sin intención de regresar a las líneas del frente en Gaza, luego de largos periodos en las zonas de combate debido a lesiones morales, deterioro de salud mental, miles de soldados israelíes y jóvenes en servicio militar obligatorio declaran que están “mentalmente exhaustos” y que “ya no pueden soportar la matanza arbitraria” en el enclave.

Las Fuerzas de Defensa de Israel ocultan al público los intentos de suicidio de sus efectivos en la franja, así como el número de soldados y oficiales dados de baja por problemas de sicológicos o encarcelados por negarse a seguir combatiendo, reveló una investigación del medio israelí Haaretz.

A fines de mayo, Yoni (nombre ficticio), integrante de la Brigada Nahal, protegía un bulldozer que destruía un poco más lo ya devastado en la ciudad de Gaza, cuando un soldado gritó: “Terroristas, terroristas”. Entonces, “entramos en frenesí y de inmediato me subí al Negev (una ametralladora) y empecé a rociar cientos de balas. Luego avanzamos y me di cuenta de que era un error. No había terroristas allí. En cambio, vi los cuerpos de dos niños, tal vez de 8 o 10 años de edad, no tengo ni idea”, recuerda Yoni. “Había sangre por todas partes, muchos signos de disparos; sabía que todo era culpa mía. Quería vomitar. Después de unos minutos, el comandante de la compañía llegó y dijo fríamente, como si no fuera un ser humano: ‘Entraron en una zona de exterminio. Es su culpa, así es la guerra’”.

Un oficial de salud mental diagnosticó a Yoni “daño moral”, por haber actuado contra sus propios valores.

Beny, francotirador de la misma brigada, debía resguardar los camiones de ayuda humanitaria en el norte de la franja. “Los residentes intentaban avanzar para conseguir un buen sitio en la fila; había una línea que no debían pasar, pero de la que ellos no sabían y no veían. Si la cruzaban, podían dispararles –explica–. Los oficiales me gritaban: ‘¡Acaba con él, acaba con él!’ Tiraba entre 50 y 60 balas al día (…) No tengo ni idea de cuántos he matado... muchísimos. A niños. A los oficiales no les importa si mueren niños, ni tampoco lo que eso me haga sentir. Para ellos sólo soy una herramienta más”.