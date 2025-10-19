Sputnik

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 17

Moscú. La Fuerza Armada Federal de Alemania (Bundeswehr) anunció ayer que desplegará efectivos en el sur de Israel que organizarán un Centro de Coordinación Cívico-Militar (Cimic, por sus siglas en inglés) bajo dirección estadunidense para “apoyar y garantizar” el cumplimiento del alto el fuego entre Israel y Hamas.

“La Bundeswehr enviará tres soldados (con uniforme pero) desarmados al sur de Israel (...) dos oficiales del estado mayor y un general de brigada a la zona de operaciones la próxima semana”, al tratarse de una operación no armada el despliegue no requiere mandato parlamentario, informó el Ministerio de Defensa alemán.

Sus tareas son “supervisar el cese el fuego entre Tel Aviv y el movimiento palestino, limpiar la región de las consecuencias de la guerra y coordinar la ayuda humanitaria”, indicó el diario alemán Bild.