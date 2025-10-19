Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 17

Jerusalén. El director de las operaciones humanitarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, aseguró ayer que será una “tarea enorme” restablecer los servicios básicos en la franja de Gaza devastada por la ofensiva israelí.

Durante una visita a la ciudad de Gaza, en el barrio de Sheikh Radwan, Fletcher declaró a la Afp: “Estuve aquí hace siete u ocho meses. La mayoría de estos edificios aún estaban en pie. Pero ahora es absolutamente espantoso ver cómo una gran parte de la ciudad se ha convertido en un terreno baldío.

“Ahora tenemos un plan masivo de 60 días para intensificar el suministro de alimentos, distribuir un millón de comidas al día, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar carpas para el invierno y volver a escolarizar a cientos de miles de niños”, detalló.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) exigió la apertura de todos los pasos fronterizos en el enclave costero y advirtió que esta es la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria a toda la población de Gaza.