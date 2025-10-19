▲ El hospital Al Ahli de la ciudad de Gaza resguarda los cuerpos de varios palestinos abatidos por el ejército de Tel Aviv, pese a la finalización de la guerra. Foto Ap

Sputnik, Europa Press, Prensa Latina, Ap, Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 17

El Cairo. Al menos 38 palestinos han sido asesinados por disparos del ejército israelí en Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, establecido el pasado 10 de octubre, informó ayer el servicio de prensa del gobierno del enclave palestino, que acusó a Tel Aviv de incumplir sistemáticamente los términos del pacto.

“Desde el anuncio del cese de la guerra en la franja de Gaza, la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones, cuyo número hasta la fecha alcanzó 47 (…) Debido al incumplimiento del régimen de Tel Aviv, 38 personas han muerto y 143 han resultado heridas”, señaló el ente gubernamental en un comunicado.

Agregó que las Fuerza de Defensa de Israel en la más reciente jornada asesinó a nueve civiles en un ataque selectivo en la ciudad de Gaza.

El balance de víctimas mortales superó 68 mil 100, mientras los heridos o mutilados alcanzó 170 mil 200 desde el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023. Mahmoud Basal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, informó que más de 280 cuerpos fueron recuperados debajo de los escombros y estimó que más de 10 mil personas quedaron enterradas en las millones de toneladas de lo que algún día fueron edificaciones.

Israel recibió, de la Cruz Roja, los cuerpos de dos rehenes que fueron entregados a las fuerzas de seguridad de Tel Aviv en Gaza, declaró la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional. Señaló que los restos de un décimo retenido, regresado por la organización islamita antier, fueron identificados como Eliyahu Margalit, de 76 años.