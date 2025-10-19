Recuperan 280 cuerpos de los escombros en Gaza; otros 10 mil quedaron sepultados: autoridades palestinas
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 17
El Cairo. Al menos 38 palestinos han sido asesinados por disparos del ejército israelí en Gaza desde la entrada en vigor del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, establecido el pasado 10 de octubre, informó ayer el servicio de prensa del gobierno del enclave palestino, que acusó a Tel Aviv de incumplir sistemáticamente los términos del pacto.
“Desde el anuncio del cese de la guerra en la franja de Gaza, la ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones, cuyo número hasta la fecha alcanzó 47 (…) Debido al incumplimiento del régimen de Tel Aviv, 38 personas han muerto y 143 han resultado heridas”, señaló el ente gubernamental en un comunicado.
Agregó que las Fuerza de Defensa de Israel en la más reciente jornada asesinó a nueve civiles en un ataque selectivo en la ciudad de Gaza.
El balance de víctimas mortales superó 68 mil 100, mientras los heridos o mutilados alcanzó 170 mil 200 desde el comienzo de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023. Mahmoud Basal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, informó que más de 280 cuerpos fueron recuperados debajo de los escombros y estimó que más de 10 mil personas quedaron enterradas en las millones de toneladas de lo que algún día fueron edificaciones.
Israel recibió, de la Cruz Roja, los cuerpos de dos rehenes que fueron entregados a las fuerzas de seguridad de Tel Aviv en Gaza, declaró la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, prófugo de la Corte Penal Internacional. Señaló que los restos de un décimo retenido, regresado por la organización islamita antier, fueron identificados como Eliyahu Margalit, de 76 años.
Hasta ahora, Hamas entregó los restos de 12 de los 28 rehenes fallecidos que quedaban en la franja, mientras autoridades sanitarias del enclave palestino anunciaron que Israel restituyó los cadáveres de 15 palestinos, lo que eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados.
Netanyahu se postulará
Netanyahu anunció que aspirará a un nuevo mandato en las próximas elecciones y advirtió que el cruce fronterizo de Rafah con Egipto permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” en función de la entrega de los rehenes sin vida restantes.
Hamas afirmó que la decisión de Netanyahu “constituye una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego y un repudio de los compromisos que contrajo con los mediadores y las partes garantes”.
Alrededor de 170 mil personas heridas necesitan procedimientos que no pueden realizarse debido a la falta de equipo médico y la negativa israelí de abrir el paso a los insumos requeridos en el devastado territorio, alertó la Sociedad de Ayuda Médica de la ciudad de Gaza, informó Al Jazeera.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró en redes sociales que cuenta con informes creíbles de un ataque inminente planeado por el movimiento islamita contra residentes de Gaza.
“Si Hamas procede con este ataque se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego”, auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de dos años entre Israel y Hamas, agregó. No se dieron detalles adicionales.