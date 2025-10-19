▲ El mandatario estadunidense compartió ayer en su plataforma Truth Social un video realizado con inteligencia artificial, en el que pilota un avión militar con la inscripción “King Trump” con una corona en su cabeza. En contraparte, en Chicago, cientos de miles exigieron al gobierno federal “sacar las manos” de la ciudad en referencia a la decisión de enviar a la Guardia Nacional a esa localidad; además, aparecieron también consignas en español. En Filadelfia, las calles del centro fueron cubiertas con pancartas que contenían mensajes para el presidente y sus políticas. Washington fue escenario de algunas de las protestas más críticas contra las determinaciones políticas del magnate republicano. En Kansas City, desde la Torre Giralda, oficiales vigilaron la multitudinaria marcha. Foto Afp y Ap