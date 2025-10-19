▲ El corresponsal en Nueva York y el coordinador de Opinión de este diario. Foto Víctor Camacho

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 19 de octubre de 2025, p. 3

Bajo la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, “la política se ha convertido en un entretenimiento”, en el que “lo central es la teatralidad y el impacto mediático”.

Con esa reflexión, los periodistas Luis Hernández Navarro y David Brooks finalizaron la tarde del viernes su participación en la 25 Feria Internacional del Libro (FIL) Zócalo Ciudad de México, la cual concluye este domingo.

Durante la charla El periodismo en la época de Trump y ante un foro lleno, los periodistas de La Jornada desmenuzaron en cerca de una hora la compleja y agresiva relación del presidente estadunidense con los medios de comunicación.

Reconocieron su habilidad para convertir la información en un espectáculo y su estrategia de imponer un relato a fuerza de repetición y confrontación.

Hernández Navarro, coordinador de Opinión de este diario, ilustró la situación con seis estampas verbales. Una de ellas, narró, ocurrió este miércoles, cuando decenas de reporteros, incluidos los de “la reaccionaria cadena Fox News”, entregaron sus credenciales en el Pentágono al rechazar las restrictivas reglas del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que buscan convertir a la prensa en un “adminículo del poder”.

Otra fue la conferencia de prensa de hace unos días junto con el presidente argentino, Javier Milei, donde éste habló sólo un par de ocasiones y Trump durante más de una hora para advertir al pueblo de esa nación sudamericana que no habría rescate económico si su homólogo no ganaba las elecciones.

El presidente estadunidense, apuntó el periodista, convirtió un asunto serio en una frivolidad al coquetear, en la ronda de preguntas, con una reportera y descalificar a ABC News como “fake news”, evitando así discutir temas de fondo como la situación de los indocumentados en su país, la persecución a migrantes, la separación de las familias y las cárceles existentes.

Para entender la lógica de Trump con la prensa, Hernández Navarro recomendó la lectura de Alicia a través del espejo, novela de Lewis Carroll en la que el personaje Humpty Dumpty, como aquel político, impone el sentido de las palabras y define lo que existe, sea verdad o no.

En otra estampa, refirió que para Trump los medios son parte del problema, no de la solución, y evidenció la manera en que los descalifica al tacharlos de mentirosos y “absolutamente corruptos”.

Hernández Navarro indicó que este año son innumerables los pleitos de Trump con la prensa, desde los sostenidos con medios como The Washington Post y The Wall Street Journal hasta la presión sobre consorcios como Meta para deshacerse de verificadores de información.

Todo esto ocurre en un contexto donde sólo 30 por ciento de la población estadunidense confía en la prensa institucional, enfatizó y resaltó que la estrategia trumpiana se basa en elegir a sus entrevistadores, compartimentar el acceso a la Casa Blanca y las conferencias de prensa, decidir quién habla y a quién descalifica, e inventar a sus interlocutores.