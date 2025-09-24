Georgina Saldierna, Andrea Becerril y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 4

En el PRI se aprobó la integración del Consejo Político Nacional para el periodo 2025-2028 sin que se haya realizado la fase del voto directo de sus militantes.

La Comisión de Procesos Internos del partido avaló a los 344 miembros, ya que en las 32 entidades se inscribieron planillas únicas, por lo que descartó las siguientes fases de su convocatoria, en la que estaban contempladas votaciones para el próximo 5 de octubre.

Alito acusa a Adán López en EU de ligas criminales

El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró ayer que entregó a FBI, DEA y los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos información sobre los presuntos nexos con el crimen organizado del coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán López Hernández (Morena), a quien ubicó como parte de lo que denominó el cártel de Macuspana.

El ex gobernador de Tabasco reviró que él no hace caso de “mafufadas”; en tanto, legisladores guindas cerraron filas en torno a su coordinador y descartaron que vaya a dejar el cargo.

Moreno expuso además que en la pasada legislatura se aprobaron los ascensos a vicealmirante y contralmirante de los sobrinos de Rafael Ojeda, entonces secretario de Marina. La promoción de los señalados como presuntos responsables del contrabando de combustible se realizó a propuesta de su tío.