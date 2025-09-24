Miércoles 24 de septiembre de 2025, p. 4
En el PRI se aprobó la integración del Consejo Político Nacional para el periodo 2025-2028 sin que se haya realizado la fase del voto directo de sus militantes.
La Comisión de Procesos Internos del partido avaló a los 344 miembros, ya que en las 32 entidades se inscribieron planillas únicas, por lo que descartó las siguientes fases de su convocatoria, en la que estaban contempladas votaciones para el próximo 5 de octubre.
Alito acusa a Adán López en EU de ligas criminales
El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró ayer que entregó a FBI, DEA y los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos información sobre los presuntos nexos con el crimen organizado del coordinador de Morena en la Cámara alta, Adán López Hernández (Morena), a quien ubicó como parte de lo que denominó el cártel de Macuspana.
El ex gobernador de Tabasco reviró que él no hace caso de “mafufadas”; en tanto, legisladores guindas cerraron filas en torno a su coordinador y descartaron que vaya a dejar el cargo.
Moreno expuso además que en la pasada legislatura se aprobaron los ascensos a vicealmirante y contralmirante de los sobrinos de Rafael Ojeda, entonces secretario de Marina. La promoción de los señalados como presuntos responsables del contrabando de combustible se realizó a propuesta de su tío.
En conferencia de prensa, el priísta mostró los oficios remitidos al Senado, suscritos por los entonces secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y Luisa María Alcalde, en los que se solicita la ratificación de las promociones de Manuel y Fernando Roberto Farías Laguna.
Aunque admitió que ese procedimiento es el normal, pidió no demeritar el valor de esos documentos, pues no se habían hecho públicos.
Explicó que envió información sobre López Hernández y sus presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora a las agencias estadunidenses, para que investiguen e imputen a los “narcopolíticos de Morena”. Antes apuntó que también presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Más tarde, López Hernández desestimó los señalamientos en su contra llamándolos “mafufada”, y a la pregunta de si dejaría la coordinación de Morena en el Senado para irse de embajador, respondió que tiene un compromiso con el Estado y con el país. Todo ello, durante una entrevista en la que se hizo de palabras con un reportero.
Mientras, el senador Ignacio Mier descartó que su coordinador vaya a dejar el cargo, pues fue electo por seis años.