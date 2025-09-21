Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 14

Traicionados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ignorados por el sistema de justicia y olvidados por las instituciones, un grupo de más de 15 mil maestros jubilados de Nuevo León exigen al gobernador, Samuel García, el respeto a un amparo que les da el “derecho adquirido” de recibir un incremento anual en sus pensiones en la misma proporción y fecha del incremento que se otorga a los maestros en activo.

Desde hace casi dos años, el ejecutivo se ha negado a cumplir con el mandato judicial del amparo 1382/94, un derecho consolidado que sus antecesores han respetado durante 30 años.

El gobierno debe 6.43 por ciento de aumento y el retroactivo a más de 15 mil maestros con jubilación dinámica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Isssteleon). Una deuda que asciende a más de 500 millones de pesos que el gobernador emecista se niega a pagar, bajo la excusa de no tener dinero.

Por las calles de Monterrey, los maestros jubilados han realizado más de 30 manifestaciones y plantones; algunos en sillas de ruedas, otros enfermos por su avanzada edad y muchos con dificultades para caminar y con la necesidad de tomar sus medicamentos, pero todos unidos bajo el liderazgo de la maestra Lucilda Pérez Salazar, histórica líder del movimiento magisterial y luchadora social.

Durante 17 años funcionó el acuerdo del pago del incremento a los jubilados, igual que los activos; hasta que en 2021 el gobernador Samuel García ya no lo respetó: “Todos los gobernadores cumplieron, menos Samuel García, que dejó crecer la deuda y dice que no lo incluyó en sus presupuestos, pero eso no es culpa de nosotros”.

En cinco años, el gobernador de Nuevo León y su esposa Mariana Rodríguez han gastado más de 41.5 millones de pesos en promoción en imagen, encuestas y redes sociales: “Tiene presupuestado 1 millón 300 mil pesos al día. Y dice que no tiene dinero para pagar lo que nos debe a los maestros jubilados”.

Lúcilda Pérez explica que los maestros jubilados reclaman al ejecutivo una diferencia de incremento a sus pensiones estipulado en un amparo. Recordó que luego del gran movimiento magisterial en Nuevo León durante 1993, con motivo del cambio de la ley del Isssteleon que nació en 1983 con el gobernador Alfonso Martínez Domínguez, se creó la ley de pensiones bipartita y duró 10 años.

“En ese entonces el gobierno pagaba a los jubilados cuando podía y cuando quería. En esa ley venía estipulado que los incrementos a los jubilados serían similares a la de los activos. Llega la ley de 1993 y se abandona el sistema solidario de reparto que teníamos y entra el nuevo sistema de cuentas individuales con las Afores, fuimos los pioneros en Nuevo León, antes que naciera en la Ciudad de México en 1997. En ese entonces, contaban las maravillas diciendo que los maestros se iban a jubilar con el cien por ciento de su salario. Fue puro cuento.”

Después, señala que cambiaron el sistema y los incrementos a jubilados serían de acuerdo con la inflación. “Yo me jubilé en 1993 cuando tronó la ley. El ex gobernador Sócrates Rizo declaró que estaba en quiebra el Isssteleon y que no podían pagar pensiones. Estuvimos dos meses en paro con grandes movilizaciones. Y nos fuimos a un amparo, fuimos a los juzgados de distrito y nos dieron la razón”.

“Fuimos 19 veces a la Corte”

Los maestros jubilados que ahora están en lucha, argumentan que la ley no puede aplicarse con criterio de irretroactividad en prejuicio de persona alguna, según estipula el articulo 14 de la Constitución mexicana.

Cuando ganaron el amparo en 1993, el gobierno impugnó y el caso fue llevado a los tribunales de Nuevo León y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Fuimos 19 veces a la Corte, conocimos a los ministros por su nombre y ellos a nosotros”.

El amparo fue resuelto finalmente por el entonces ministro Mariano Azuela: “El juez de Nuevo León acordó que nos regresaran el pago de pensiones al sistema de los maestros activos. Fuimos al pleno en 1994, estuvimos sentados 30 compañeros. Se resolvió a favor, pero con una anotación de Genaro Góngora Pimentel, quien corrigió y dijo: ‘vamos a protegerlos bien’”.

Añade: “Ese ministro estipuló en el amparo que cada año el Isssteleon nos pagara el incremento que más nos beneficie, es decir, el de la inflación o el que reciba el maestro activo. Así llegó el error de diciembre y nos pagaron 52 por ciento de la inflación”.

De aquellos pocos que consiguieron beneficiarse del amparo, cada año se fue incrementando el número de jubilados, hasta llegar a más de 15 mil maestros en la actualidad.

La fórmula de la actualización de sus jubilaciones se definió en 2002: “el Consejo Directivo del Isssteleon en 2002 determinó que a los jubilados que estaban en el amparo les pagaba esa institución y al resto les pagaba el gobierno de Nuevo León, que envía el dinero al Isssteleon, para pagarles a todos igual. Existe una acta de este acuerdo”.