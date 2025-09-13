Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 13 de septiembre de 2025, p. a10

Madrid. La antepenúltima etapa de la Vuelta ciclista a España, que empezó en la ciudad de Valladolid y culminó en el pueblo de Guijuelo, cuna de los mejores jamones ibéricos de la región, transcurrió con protestas aisladas por el genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza y sin incidentes destacables. Pero la tensión es máxima, sobre todo de cara a los dos últimos días de la carrera, en la que recorrerán buena parte de la Sierra Norte de Madrid y las calles de la capital española, para lo que el ministerio del Interior, presidido por el socialista Fernando Grande-Marlaska, activó un dispositivo de seguridad inédito en competiciones deportivas, con una movilización de agentes policiales nunca antes vista en el país.

La Policía Nacional desplegará mil 100 agentes y la Guardia Civil, 400, que se sumarán a los que componen el dispositivo que acompaña a la prueba de forma habitual, que son más de 500. Se trata del mayor despliegue de seguridad en la ciudad desde la cumbre de la Alianza Atlántica de 2022, a la que acudieron presidentes y primeros ministros de las principales potencias occidentales.

Al margen de las protestas, en el terreno estrictamente deportivo, la etapa de este sábado será una de las más atractivas, además de que medirá las fuerzas de los dos ciclistas que aspiran a alzarse con el título de campeón: el danés Jonas Vingegaard, que va líder de la clasificación general, y el portugués Joao Almeida, y a los equipos más en forma del circuito, el Visma Lease a Bike y AE Team Emirates -XRG. La etapa reina de la parte final de la carrera transcurrirá por algunos de los puertos clásicos de la Sierra Norte de Madrid, con un recorrido de 167 kilómetros y un desnivel positivo de más de 4 mil 750 metros, con una parte final especialmente atractiva para los aficionados y para los propios ciclistas, el ascenso a la Bola del Mundo, que son 22 kilómetros con una pendiente media de 6 por ciento, pero que en la parte final, en los últimos dos kilómetros, supera un 20 por ciento de pendiente.