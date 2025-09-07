▲ La Presidenta estuvo en Sonora como parte de su gira por el primer Informe.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9

En Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado la fuerza que representa la Cuarta Transformación de la vida pública del país, y el avance consolidado con la tercera parte de la población beneficiaria por medio de programas sociales en materia de salud, educación, infraestructura, vivienda y conectividad terrestre. Así lo destacó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el Informe del primer año del gobierno federal.

“Hoy México vive estabilidad política, mantiene estabilidad económica y ejerce plenamente las libertades. Por todo ello, asumimos, Presidenta, como nuestro deber seguir trabajando con usted en esta hazaña política y social en la que ha convertido su gestión de gobierno, cuidando su legado de humanismo y justicia social; por todo ello, Sonora está con usted, Sonora está con la Cuarta Transformación”, expresó Durazo al tiempo que destacó que la presidenta Sheinbaum cuenta con 82 por ciento de aprobación en Sonora.