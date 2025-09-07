Política
Ver día anteriorDomingo 7 de septiembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/09/07. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Un millón de sonorenses se benefician de los programas sociales de Sheinbaum: Durazo/
A nterior
S iguiente
 
Un millón de sonorenses se benefician de los programas sociales de Sheinbaum: Durazo
Foto
▲ La Presidenta estuvo en Sonora como parte de su gira por el primer Informe.
 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9

En Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado la fuerza que representa la Cuarta Transformación de la vida pública del país, y el avance consolidado con la tercera parte de la población beneficiaria por medio de programas sociales en materia de salud, educación, infraestructura, vivienda y conectividad terrestre. Así lo destacó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en el Informe del primer año del gobierno federal.

“Hoy México vive estabilidad política, mantiene estabilidad económica y ejerce plenamente las libertades. Por todo ello, asumimos, Presidenta, como nuestro deber seguir trabajando con usted en esta hazaña política y social en la que ha convertido su gestión de gobierno, cuidando su legado de humanismo y justicia social; por todo ello, Sonora está con usted, Sonora está con la Cuarta Transformación”, expresó Durazo al tiempo que destacó que la presidenta Sheinbaum cuenta con 82 por ciento de aprobación en Sonora.

A nterior
S iguiente