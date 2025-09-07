Jessica Xantomila

Domingo 7 de septiembre de 2025, p. 9

Pekín. En la medicina tradicional china, la especialidad conocida como “técnica del pulso” permite que, con sólo palpar puntos específicos de las muñecas de los pacientes, el médico puede hacer una primera evaluación de la salud de la persona y detectar algunas de sus enfermedades e incluso emociones. Desde síntomas simples como insomnio hasta problemas digestivos, del corazón o ginecológicos, esta rama médica permite un diagnóstico inicial para recomendar estudios específicos.

Este tipo de evaluaciones y los tratamientos como acupuntura, herbolaria, masajes y ventosas que ofrece esta medicina desarrollada a lo largo de miles de años y reconocida por la Organización Mundial de la Salud, se brindan en clínicas comunitarias en todo el país.

De hecho, las visitas a estos centros de salud se han incrementado en los años recientes. En 2024, superaron más de mil 600 millones, “lo que supone un aumento notable con respecto al año anterior”, según datos de la Administración Nacional de Medicina Tradicional China, referidos por la agencia de noticias local CGTN.

Asimismo, en ese año, el gobierno del presidente Xi Jinping destinó 22 mil 700 millones de yuanes (3 mil 200 millones de dólares) a esta disciplina. Desde 2022 impulsa planes para ampliar la formación de profesionales especializados y ha puesto en marcha iniciativas para apoyar la creación de más de mil 150 departamentos enfocados en la materia.

En una visita al Centro Internacional de Consulta de Medicina Tradicional China y Medicina Integral Occidental, en el distrito de Chaoyang –al norte de la ciudad–, el doctor Zhang Chenying explicó que el auge de esta disciplina en el país y en diversas partes del mundo se debe a “una gran necesidad” de tratamientos naturales y holísticos.