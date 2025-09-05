Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 12

Este mes se realizará la audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal imputará cargos de cohecho en contra de Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades del OIC, de acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El 8 de agosto, las oficinas que ocupaba la OIC fueron tomadas por integrantes de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), con base en la integración de la carpeta de investigación FED/FECOC/FEIAR-CDMX/0002418/2025, la cual fue presentada un día antes ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente para que se citara a audiencia a ambos ex funcionarios, refieren los registros judiciales, de los cuales La Jornada posee copia.

Durante la toma de las instalaciones del Órgano Interno de Control, que se localizan en avenida Periférico 2836, al sur de la Ciudad de México, al personal, incluyendo al ahora ex titular de la OIC, no le fue permitido sacar ningún documento, indicaron funcionarios consultados sobre el tema.

El caso se fue integrando al menos dos meses antes de que se solicitara la audiencia al juez Arturo Medel Casquera, quien no se pronunció de manera inmediata para fijar la fecha debido a que se encontraba de vacaciones.