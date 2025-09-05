La audiencia inicial de Arturo Serrano y Carlos Enrique Rascón será este mes y deberán comparecer de forma presencial en el Reclusorio Oriente
Viernes 5 de septiembre de 2025, p. 12
Este mes se realizará la audiencia inicial en la que el Ministerio Público Federal imputará cargos de cohecho en contra de Arturo Serrano Meneses, ex titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), y Carlos Enrique Rascón Yrízar, ex director del Área de Responsabilidades del OIC, de acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
El 8 de agosto, las oficinas que ocupaba la OIC fueron tomadas por integrantes de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), con base en la integración de la carpeta de investigación FED/FECOC/FEIAR-CDMX/0002418/2025, la cual fue presentada un día antes ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente para que se citara a audiencia a ambos ex funcionarios, refieren los registros judiciales, de los cuales La Jornada posee copia.
Durante la toma de las instalaciones del Órgano Interno de Control, que se localizan en avenida Periférico 2836, al sur de la Ciudad de México, al personal, incluyendo al ahora ex titular de la OIC, no le fue permitido sacar ningún documento, indicaron funcionarios consultados sobre el tema.
El caso se fue integrando al menos dos meses antes de que se solicitara la audiencia al juez Arturo Medel Casquera, quien no se pronunció de manera inmediata para fijar la fecha debido a que se encontraba de vacaciones.
Los entrevistados señalaron que el caso se ha mantenido en reserva porque los detalles de la indagatoria, que a decir de funcionarios judiciales está relacionada con la recepción de sobornos a cambio de aprobar los contratos con los cuales se adjudicó la adquisición de vehículos para la FGR, se expondrán a detalle durante la diligencia.
La citación establece que tanto Arturo Serrano Meneses como Carlos Enrique Rascón Yrízar deberán comparecer presencialmente en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación que se localizan en el Reclusorio Oriente.
En el escrito, firmado por Cuauhtémoc Humberto Medina, responsable en funciones de la administración del Centro de Justicia Penal Federal, se señala que si los dos ex funcionarios citados no acudieran, “a petición de la fiscalía, el juez de control podrá ordenar alguna forma de conducción al proceso, como lo sería una orden de comparecencia o de aprehensión”.
En tanto, el Ministerio Público federal trabaja en la integración de una segunda carpeta de investigación en contra de ex funcionarios del OIC y de otras áreas de la FGR por delincuencia organizada, debido a su presunto involucramiento en un caso de remplazo de cocaína por leche en polvo, delito que fue detectado antes de que la supuesta droga fuera incinerada en una ceremonia que se realizaría en la ciudad de León, señalaron fuentes ministeriales.