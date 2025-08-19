Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 19 de agosto de 2025, p. 9

Heladio Elías Ramírez Pineda renunció a la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), confirmó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda.

Entrevistado luego de que los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentaron a San Lázaro sus informes financieros auditados, el pevemista precisó que el ex funcionario tenía una queja de acoso y por ello le pidieron su renuncia.

Sin embargo, expuso que se trata de un tema de los que no se informa a la Cámara de Diputados, porque no existe tal obligación.