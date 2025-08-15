Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 15

La “seguridad de la sociedad exige una vigía constante, una ardua e incansable labor en la que se deben integrar todos los recursos de nuestros países en beneficio del pueblo”, afirmó el general piloto aviador de Estado Mayor José Ernesto San Román Águila, director del Colegio de Defensa Nacional.

Señaló lo anterior durante la ceremonia de graduación de un total de 68 estudiantes, la mayor parte de ellos de las fuerzas armadas nacionales (así como dos representantes extranjeros) y funcionarios públicos, la cual estuvo encabezada por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del secretario de la Marina-Armada de México (Semar), el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, acto que tuvo lugar en el antiguo Colegio Militar, en Popotla.

En el evento, el coronel Irving Tonatiuh Flores Rodríguez dijo en representación de la 44 generación en la maestría en seguridad nacional que durante 12 meses aprendieron los retos que enfrentan la seguridad nacional, “que el liderazgo estratégico se debe ejercer con responsabilidad mediante el diálogo y respeto de las ideas, asumiendo el papel de guardianes del bien común”.