▲ En el estado se garantiza que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan, afirma la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 15 de agosto de 2025, p. 10

Tecate, BC., Baja California se consolidó como el estado con menor pobreza a escala nacional, al reducir de forma histórica la pobreza extrema y la general. Este resultado es producto de una política pública centrada en poner primero a los más marginados y garantizar que los programas y acciones lleguen a quienes más lo necesitan, destacó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Esta mejora refleja los avances sostenidos de las políticas de bienestar social impulsadas por la administración estatal, en coordinación con el gobierno de México, señaló la mandataria local.

Estos resultados responden a la estrategia Corazones, centrada en atender a los sectores más vulnerables con programas que fortalecen el ingreso, la alimentación y el acceso a derechos básicos.

“Priorizar a quienes menos tienen está dando resultados. El programa Corazones fue diseñado justamente para combatir los rezagos y la pobreza, expuso.

“Baja California es ahora la entidad con menos pobreza a escala federal. Vamos a seguir trabajando; esto nos motiva más porque vamos por el camino correcto: apoyar a los que menos tienen, por el bien de todos, primero los pobres.”

Marina del Pilar afirmó que estos logros reflejan el compromiso de su administración con el bienestar de las familias bajacalifornianas: “estamos trabajando intensamente desde Baja California para contribuir a que las personas tengan herramientas para construir sus sueños y oportunidades”, expresó.