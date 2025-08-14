César Arellano García

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 12

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volvieron a la normalidad después de las demoras y cancelaciones de vuelos causados por las lluvias de los últimos días. Sin embargo, el malestar continuó para algunos pasajeros, ya que sus equipajes fueron extraviados al reprogramar sus itinerarios.

Asimismo, si bien las pantallas del información indicaban que mayoría de los despegues y aterrizajes estaban a tiempo, al cierre de esta edición el portal de rastreo FlightAware registraba 75 demoras y 20 cancelaciones.

De acuerdo con testimonios, el domingo las aerolíneas bajaron a los pasajeros que ya estaban a bordo y les dijeron que sus vuelos estaban cancelados, no quisieron darles sus maletas y los trabajadores les aseguraron que ellos se encargarían de ponerlas en los viajes reprogramados para el día siguiente o incluso cuando la nave despegara, pero los equipajes no aparecieron.

Camila Cueva llegó el domingo de Seattle, Estados Unidos, al aeropuerto capitalino, donde tenía un vuelo de conexión a Tampico, Tamaulipas, pero igual que miles de pasajeros, su vuelo se canceló por la tormenta.

Entonces comenzó su viacrucis, ya que Aeroméxico reprogramó su viaje para días después. “El avión despegaba de la Ciudad de México a las 6:45 de la tarde, pero por la lluvia se retrasó. Primero, el personal se tardó en el proceso para abordar el avión. Una vez arriba estuvimos más de una hora y finalmente nos bajaron y avisaron que se cancelaba por cuestiones climáticas. Los gastos extras corrieron por mi cuenta”.