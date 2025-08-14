Carolina Gómez Mena y Lilian Hernandez Osorio

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 8

Los países de la región padecen una “crisis del cuidado”, que se agudizará en los próximos 25 años a causa del envejecimiento poblacional. Se estima que para 2050, la cifra de personas de 65 años y más se duplicará y alcanzará 18.9 por ciento, es decir, 138 millones, alertó el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar Xirinachs.

En la sesión inicial de la 16 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, advirtió que aunque el número de niños está disminuyendo, se han iniciado procesos de envejecimiento con alta feminización, por lo cual habrá “crecientes necesidades de cuidado de personas adultas mayores sin haber resuelto aún el cuidado infantil”.

Salazar Xirinachs destacó que el tiempo dedicado a labores no remuneradas y de cuidado es totalmente inequitativo entre hombres y mujeres. Mientras ellas destinan dos tercios de su tiempo a esas actividades, los hombres apenas utilizan un tercio. Agregó que la carga de trabajado no remunerado que desempeñan las mujeres sobrepasa, hasta el final de su vida (más allá de los 80 años), las 20 horas semanales.

María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres, enfatizó que los países de América Latina y el Caribe crecen “en los hombros de las mujeres”, porque el valor económico del trabajo no remunerado que ellas realizan, sobre todo las labores domésticas y de cuidado, representan en promedio 25 por ciento del producto interno bruto de cada nación.