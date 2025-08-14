Fernando Camacho y Enrique Méndez

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 6

“Hacer mucho con poco” presupuesto, e incluso bajar salarios, es uno de los compromisos del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien afirmó que el máximo tribunal será “de puertas abiertas”, para tomar en cuenta a todos los sectores, y que deje de existir la figura del “ministro inalcanzable”.

El jurista mixteco aseguró que llega al cargo “con entera autonomía”, al no tener compromisos con ningún partido político, aunque aclaró que esa independencia “no implica aislamiento, ruptura o confrontación” y está abierto a dialogar con los otros poderes.

Tras participar en un foro en la Cámara de Diputados, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Aguilar accedió a responder tres preguntas de los medios –cuyo tema fue inquirido previamente por personal de comunicación del Legislativo–, una la relacionada con el presupuesto para el año entrante de la SCJN.

Lo anterior, debido a que los ministros salientes de la Corte solicitarían un aumento de 8.1 por ciento en términos reales para 2026.