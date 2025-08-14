Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 14 de agosto de 2025, p. 5

“Habría que preguntar: ¿por qué quieren una sesión extraordinaria? A lo mejor van a resolver los impuestos de una persona (Ricardo Salinas Pliego) que debe mucho”, ironizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la decisión de los ministros salientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –a convocatoria de la ministra presidenta Norma Piña– de llamar a una última sesión extraordinaria antes de dejar el cargo el 31 de agosto próximo.

En la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo llamó la atención por esa determinación del máximo tribunal y, remarcó, que “lo cierto es que ya se van”.

La llegada de los ministros elegidos en los comicios judiciales, declaró, traerá “aire fresco”.

A pregunta sobre el tema, la mandataria exhortó a los actuales ministros a explicar por qué se convocó a una reunión extraordinaria, el 19 de agosto, con posible extensión al 28, para resolver asuntos electorales.

“Que digan: ¿por qué están llamando a una reunión extraordinaria? Porque ayer (martes) era la última sesión ya de la Corte del pasado, vamos a decir (…) ¿O qué? ¿A poco hasta el último momento van a querer echar para atrás la reforma al Poder Judicial? (…) Lo cierto es que pues ya se van”, remarcó.

La mandataria federal criticó que el máximo tribunal haya llamado a esa sesión extraordinaria. “¿Qué sentido tiene?”