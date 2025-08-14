De la Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó ayer la acusación formal contra Servando Gómez Martínez, La Tuta, capo de La familia michaocana, acusado de conspirar para importar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, cuyos cargos podrían alcanzar una pena que va de 10 años a cadena perpetua.

La Tuta fue puesto el lunes bajo custodia estadunidense desde México y compareció ayer ante el magistrado federal Henry J. Ricardo para el distrito sur de Nueva York.

“La expulsión de Servando Gómez Martínez marca un paso significativo en nuestra lucha contra las organizaciones de narcotráfico más violentas y prolíficas del mundo”, declaró en un boletín el agente especial a cargo Frank A. Tarentino, de la división de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

De acuerdo con la acusación, era el jefe operativo de La familia michoacana, una poderosa y violenta organización de narcotráfico con sede en el estado de Michoacán.

Coca y metanfetamina

Según la acusación, importó grandes cantidades de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos desde México. Bajo el liderazgo de Gómez Martínez y otros, participó en actos de violencia generalizada, incluidos agresiones, asesinatos y secuestros. En la imputación se afirma que se opone a la venta de metanfetamina a mexicanos y apoya su exportación al país vecino para el consumo de su población.